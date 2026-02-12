聽新聞
勤益科大雙胞胎兄弟 烏日溪南橋車禍一死一重傷
國立勤益科大大四的一對蘇姓兄弟，昨天共乘一輛機車行經台中市烏日區溪南橋時與右轉的預拌水泥車碰撞，兩人受困車底，雙胞胎中的哥哥當場死亡，弟弟重傷送醫後，已脫離生命危險，但仍救治中，車禍原因調查中。
校方說，蘇姓兄弟（23歲）就讀機械系，兩人家裡開機械加工廠，也是父母極力栽培的小孩，都自台中高工畢後考到國立勤益科大就讀。哥哥還曾獲技藝競賽金牌，發生此意外，家屬傷心不已。校方全力協助相關事宜，導師並已前往醫院致哀並慰問家屬。
據了解，蘇姓兄弟昨天下午1時13分左右共乘一輛機車在前，兩人的大哥另騎一輛機車在後，3人一起騎車返家。在行經溪南橋北上匝道口時，騎在前方的雙胞胎機車和右轉的水泥車碰撞，兄弟兩人被直接捲進車底，導致雙胞胎中的哥哥頭顱破裂當場死亡、弟弟重傷送往中山附醫搶救。
警方初步調查，水泥車蔡姓駕駛（40歲）酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，全案依過失致死偵辦。
勤益科大發聲明說，蘇姓雙胞胎兄弟就讀勤益科大產學合作專班四年級，原定今年6月就可以投入職場，沒想到從此天人永隔。
