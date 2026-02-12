桃園失聯移工拒檢逆向狂逃 擦撞公車、機車3人受傷

失聯移工拒檢高速逃逸，一路闖紅燈、逆向，並擦撞對向公車及2台機車。圖：讀者提供

桃園市桃園區昨(11)日晚間19時10分許爆發警匪追逐，桃園警分局員警在三民路三段發現一台車牌已註銷的失竊自小客車，示意停車受檢，對方卻拒檢高速逃逸，一路闖紅燈、逆向，並擦撞對向公車及2台機車，最後困在車陣中棄車逃逸，跑了約200公尺後遭員警壓制逮捕。警方進一步調查發現該名駕駛是111年已通報失聯的越南籍移工馮姓男子，全案依公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。至於被撞的機車騎士、乘客共3人，送醫後均沒有大礙。

武陵派出所說明，昨晚巡邏時，在三民路三段發現一輛失竊自小客車，立即尾隨並示意該車停車受檢，該駕駛拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，嚴重影響民眾安危。員警通報攔截圍捕後，該車於桃園區中山路再次逆向時，擦撞對向公車及機車騎士，導致2名機車騎士及1名後載乘客擦挫傷，馮男困於車陣中棄車逃逸，員警尾隨追逐約200公尺後將其壓制逮捕。支援警力迅速趕抵，第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。

所長黃龍泰趕往醫院關懷受傷民眾並陪同就醫，經診療後傷者均已返家休息。全案依公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。

