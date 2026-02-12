疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6
新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞通過行人穿越道的孫男及卓男，導致2人多處擦挫傷。警對王男開單告發，最高可處3萬6千元罰款及吊扣駕照2年。
據了解，肇事的王男昨天晚間10時許開車至新莊訪友，沿新莊區西盛街左轉龍安路往新北大道方向行駛。此時25歲孫男與22歲卓男沿西盛街步行通過行人穿越道欲返家，當場被王男駕駛的車輛撞飛倒地。
警方及救護人員獲報趕抵，發現孫男骨盆及身體多處擦挫傷，卓男右手疑似脫臼、身體多處擦挫傷，所幸意識清醒並無生命危險，由救護車送醫治療。肇事的王男酒測值為0，供稱左轉時視線遭A柱阻擋才會釀禍。警方依道交條例第44條第4項：汽車行經行穿線未禮讓行人致人受傷，依法可處1萬8千元至3萬6千元罰款，並吊扣駕照1至2年。
新莊分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行並確實注意行人動態，禮讓行人優先通行；行人穿越道路亦應遵守交通號誌及標線規定，注意來車狀況，以維交通安全。
