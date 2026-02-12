快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞通過行人穿越道的孫男及卓男，導致2人多處擦挫傷。警對王男開單告發，最高可處3萬6千元罰款及吊扣駕照2年。

據了解，肇事的王男昨天晚間10時許開車至新莊訪友，沿新莊區西盛街左轉龍安路往新北大道方向行駛。此時25歲孫男與22歲卓男沿西盛街步行通過行人穿越道欲返家，當場被王男駕駛的車輛撞飛倒地。

警方及救護人員獲報趕抵，發現孫男骨盆及身體多處擦挫傷，卓男右手疑似脫臼、身體多處擦挫傷，所幸意識清醒並無生命危險，由救護車送醫治療。肇事的王男酒測值為0，供稱左轉時視線遭A柱阻擋才會釀禍。警方依道交條例第44條第4項：汽車行經行穿線未禮讓行人致人受傷，依法可處1萬8千元至3萬6千元罰款，並吊扣駕照1至2年。

新莊分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行並確實注意行人動態，禮讓行人優先通行；行人穿越道路亦應遵守交通號誌及標線規定，注意來車狀況，以維交通安全。

新莊警方到場採證。記者黃子騰／翻攝
新莊警方到場採證。記者黃子騰／翻攝
王男駕車左轉龍安街時，撞上走在行人穿越道的孫男及卓男。記者黃子騰／翻攝
王男駕車左轉龍安街時，撞上走在行人穿越道的孫男及卓男。記者黃子騰／翻攝
走在行人穿越道的孫、卓2人遭撞上。記者黃子騰／翻攝
走在行人穿越道的孫、卓2人遭撞上。記者黃子騰／翻攝

行人 罰款

延伸閱讀

高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

吳思瑤陪同子弟兵登記參選 民進黨新莊選戰添年輕戰力

相關新聞

高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝

賴姓女子今天上午8點多駕車疑趕時間上班，在高市五福一路左轉和平一路，當場撞及直行的周姓女子轎車，2車猛烈撞擊，致周車偏移...

疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6

新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞...

擅闖裸背女客人隔間！ 男腳底按摩師遭求償30萬元

高雄一名女子小莉（化名）前年7月前往鳳山區一家腳底按摩店接受女按摩師背部油壓按摩時，店內一名廖姓男按摩師卻擅自闖入拉簾拿...

台南新營鐵皮建築1噸氫氧化鈉儲槽起火 嚇壞民眾幸好及時撲滅

台南市新營區新中路一處鐵皮屋上午突然冒出熊熊黑煙火焰，因為現場2樓有1噸氫氧化鈉儲槽，台南市消防局獲報出動15車32人到...

改管猴狠撞警！19歲男違規改車拒檢加速衝撞警察 這下慘了

桃市警八德分局員警去年3月間某晚外出巡邏，在八德區興豐路與大興路口，發現劉姓男子的機車噪音甚大，攔下發現沒裝照後鏡且有改...

中壢男汽車旅館內遭軟禁、持刀恐嚇 驚險跳車報警求救

桃園市中壢區本(2)月4日爆出有人遭軟禁，一名21歲邱姓男子疑似與人有訴訟糾紛，4日上午11時許遭29歲黃姓男子及23歲趙姓男子軟禁在桃園區某汽車旅館內，被持刀恐嚇，邱男手指也因此受傷，當天傍晚17時許，趙男開車載邱男離開汽旅，邱男趁隙脫逃，並於隔日凌晨1時30分許向中壢警分局報案，警方擴大調閱監視器，發現犯嫌的自小客車朝桃園方向移動，立即通報桃園警分局，後續桃園警方成功攔截該台小客車，查獲黃男、趙男，並起獲刀械及愷他命捲菸等相關證物。全案警詢後，依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌依法偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。