擅闖裸背女客人隔間！ 男腳底按摩師遭求償30萬元
高雄一名女子小莉（化名）前年7月前往鳳山區一家腳底按摩店接受女按摩師背部油壓按摩時，店內一名廖姓男按摩師卻擅自闖入拉簾拿物品，讓小莉覺得不被尊重、性騷擾，事後接受精神心理治療，因此憤而提告求償30萬元，法官審理後判按摩師要賠3萬餘元。
判決書指出，這名女客人小莉2024年7月某晚前往鳳山的一家腳底按摩店消費，由店內女師傅服務，小莉依指示脫去上衣，趴臥按摩床上接受背部油壓按摩，但背部雖有浴巾遮蔽，不過因按摩過程身體裸露範圍較大，小莉還特別要求拉上隔間拉簾以保隱私。
未料，女師傅的兒子、同時也是店內員工的廖姓按摩師，在小莉按摩期間，竟未經詢問便逕自拉開拉簾進入隔間2至3次詢問事情或拿取物品，小莉不滿隱私遭窺探，事後感到極度不舒服，經向高雄市社會局申訴，性騷擾事件調查成立，小莉並因身心受創就醫，憤而向廖男及該店廖姓負責人求償醫藥費及精神慰撫金共30萬元。
高雄地方法院審理時，按摩師對性騷擾事實及醫藥費金額均不爭執，表示願意負責，但認為小莉要求的30萬元精神慰撫金過高，請求法官駁回。
法官審酌，廖男在女客人進行非公開按摩活動時，無視拉簾隔絕意圖，恣意闖入，確實侵害小莉的隱私權及構成性騷擾，考量按摩店未盡監督之責，應負連帶賠償責任，因此判按摩師及按摩店應連帶賠償3萬8300元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。