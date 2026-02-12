聽新聞
高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝
賴姓女子今天上午8點多駕車疑趕時間上班，在高市五福一路左轉和平一路，當場撞及直行的周姓女子轎車，2車猛烈撞擊，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子，賴的車翻覆，事故釀紀、周2人身體多處擦挫傷，警方初判賴未禮讓直行車肇禍。
苓雅警分局指出，賴姓女子（45歲）今天上午8時29分許駕車沿五福一路東向西行駛，欲左轉至和平一路口，當時周姓女子（41歲）駕車沿五福一路西向東直行，反應不及，2車當場相撞。
賴女的車和周女轎車相撞後，周女轎車「擺尾」甩致機車待轉區，當時有3輛機車在待轉區，周女轎車撞飛其中一名紀姓女騎士（34歲），後賴女轎車當場四輪朝天，事故造成周女、紀女身體多處擦挫傷，賴女奇蹟僅受皮肉傷。
警方到場處理，紀、周2女送醫治療後幸無大礙，警方事後對3人施以酒測，無人有酒駕行為。
警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為賴女轉彎車未禮讓直行車先行致肇事，詳細肇事責任由交通大隊分析研判。
