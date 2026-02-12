快訊

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

賴姓女子今天上午8點多駕車疑趕時間上班，在高市五福一路左轉和平一路，當場撞及直行的周姓女子轎車，2車猛烈撞擊，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子，賴的車翻覆，事故釀紀、周2人身體多處擦挫傷，警方初判賴未禮讓直行車肇禍。

苓雅警分局指出，賴姓女子（45歲）今天上午8時29分許駕車沿五福一路東向西行駛，欲左轉至和平一路口，當時周姓女子（41歲）駕車沿五福一路西向東直行，反應不及，2車當場相撞。

賴女的車和周女轎車相撞後，周女轎車「擺尾」甩致機車待轉區，當時有3輛機車在待轉區，周女轎車撞飛其中一名紀姓女騎士（34歲），後賴女轎車當場四輪朝天，事故造成周女、紀女身體多處擦挫傷，賴女奇蹟僅受皮肉傷。

警方到場處理，紀、周2女送醫治療後幸無大礙，警方事後對3人施以酒測，無人有酒駕行為。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為賴女轉彎車未禮讓直行車先行致肇事，詳細肇事責任由交通大隊分析研判。

賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子後翻覆。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子後翻覆。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子後翻覆。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子後翻覆。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子後翻覆。記者石秀華／翻攝
賴姓女子今天上午8點多駕紅色轎車疑趕上班，在高市五福一路左轉和平一路，撞直行的周姓女子轎車，致周車偏移波及待轉區的機車騎士紀姓女子後翻覆。記者石秀華／翻攝

撞飛

延伸閱讀

年前憾事！三重28歲機車女騎士深夜趕上班追撞前車 傷重不治

高雄轎車失控衝人行道 衝向漢堡店車毀人傷

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

天外飛來塑膠桶 嘉義市女騎士遭擊落斷牙送醫

相關新聞

高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝

賴姓女子今天上午8點多駕車疑趕時間上班，在高市五福一路左轉和平一路，當場撞及直行的周姓女子轎車，2車猛烈撞擊，致周車偏移...

疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6

新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞...

擅闖裸背女客人隔間！ 男腳底按摩師遭求償30萬元

高雄一名女子小莉（化名）前年7月前往鳳山區一家腳底按摩店接受女按摩師背部油壓按摩時，店內一名廖姓男按摩師卻擅自闖入拉簾拿...

台南新營鐵皮建築1噸氫氧化鈉儲槽起火 嚇壞民眾幸好及時撲滅

台南市新營區新中路一處鐵皮屋上午突然冒出熊熊黑煙火焰，因為現場2樓有1噸氫氧化鈉儲槽，台南市消防局獲報出動15車32人到...

改管猴狠撞警！19歲男違規改車拒檢加速衝撞警察 這下慘了

桃市警八德分局員警去年3月間某晚外出巡邏，在八德區興豐路與大興路口，發現劉姓男子的機車噪音甚大，攔下發現沒裝照後鏡且有改...

中壢男汽車旅館內遭軟禁、持刀恐嚇 驚險跳車報警求救

桃園市中壢區本(2)月4日爆出有人遭軟禁，一名21歲邱姓男子疑似與人有訴訟糾紛，4日上午11時許遭29歲黃姓男子及23歲趙姓男子軟禁在桃園區某汽車旅館內，被持刀恐嚇，邱男手指也因此受傷，當天傍晚17時許，趙男開車載邱男離開汽旅，邱男趁隙脫逃，並於隔日凌晨1時30分許向中壢警分局報案，警方擴大調閱監視器，發現犯嫌的自小客車朝桃園方向移動，立即通報桃園警分局，後續桃園警方成功攔截該台小客車，查獲黃男、趙男，並起獲刀械及愷他命捲菸等相關證物。全案警詢後，依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌依法偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。