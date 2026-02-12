改管猴狠撞警！19歲男違規改車拒檢加速衝撞警察 這下慘了

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市警八德分局員警去年3月間某晚外出巡邏，在八德區興豐路與大興路口，發現劉姓男子的機車噪音甚大，攔下發現沒裝照後鏡且有改管，劉男假意配合，卻加速衝撞警員企圖逃逸，桃園地檢署偵結，將劉男依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪嫌起訴。

起訴指出，19歲劉姓男子2025年3月8日晚上7時25分騎著改裝過的機車行經八德區興豐、大興路口時，因機車違規未裝設後照鏡且改裝排氣管，遭到八德分局巡邏警員攔下盤查。

劉男明知警方攔查是依法執行公務，竟先假意配合下車，待警員放鬆警戒後，隨即跨坐回機車並啟動引擎，不僅不配合查驗身分，反而緊摧油門加速朝林姓警員站立的方向猛力衝撞，企圖以強暴方式阻礙警方執法並脫身，不過仍遭趕到的支援警力逮捕，警方也開出6張舉發違反道路交通管理事件通知單。

劉男於警詢及檢方偵查中，對於自己衝撞警方的行為坦承不諱，檢察官根據林姓員警職務報告、現場微型錄影器錄影畫面及截圖、路口監視器錄影畫面及截圖，現場照片4張及舉發違反道路交通管理事件通知單共6張及地檢署監視錄影畫面勘驗筆錄等證據，認為劉供述與事實相符，他的行為已非一般阻礙執法，而是駕駛動力交通工具對公務員施強暴，依法起訴。

19歲劉姓男子去年婦女節當晚騎著改裝機車行經八德區興豐、大興路口遭攔檢，劉假意配合卻趁隙催油門衝撞員警被逮，除依公共危險罪送辦並起訴外，另還收到6張違反道路交通管理事件罰單。記者陳恩惠／攝影
