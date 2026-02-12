大馬路旁檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場 警方抓14賭客送辦

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

最危險的地方就是最安全的地方？台南市麻豆警分局轄區官田中華路車水馬龍路邊的小鐵皮屋檳榔攤，地段佳原就生意興隆。沒想到裡面還擺起「目賊仔」快閃玩法賭桌，多角經營，一直相安無事。

直到最近警方線民才發現，暗中通報，員警昨前往查獲將陳姓現場負責人及賭客共14人帶返回偵辦，依賭博等罪嫌移送檢偵辦。

資深賭客說，「目賊仔」賭博台灣早期曾流行，現在較年輕民眾除非有在賭大多不知道是什麼。玩法重點是「隨機翻牌」：莊家將牌洗好後分發或排列，玩家從中抽取或由莊家翻開。或者配對輸贏：玩家與莊家比對牌面上的顏色、牌面花色或點數組合。可多人隨意下注。

因為節奏極快是典型的「快閃」賭博，最適合現代人不喜歡花時間動腦筋的特性，翻牌即定勝負，不像傳統賭博或者打麻將還要一段過程甚至思考才能分勝負。勝負往往就在「一眨眼」之間（台語形容「目賊」有閃爍或瞬間的意思），所以被稱為「目賊仔」。

這種賭博在早期台灣各地的廟口、路邊攤甚或農村聚落非常流行，因為規則簡單，「連不識字的人也能輕易上手。」

麻豆分局今天發新聞稿表示：「近期接獲線報」，轄區某檳榔攤出入複雜疑似暗中聚集賭客從事賭博行為，「嚴重影響地方治安，獲報後不敢掉以輕心，立即成立專案小組展開佈線蒐證。」

麻豆分局表示，經專案小組調查發現，該處表面以檳榔攤作為掩護，實則於內提供場所供賭客聚集，以撲克牌「目賊仔」方式賭博，「吸引不少賭客聚集喧嘩，影響周邊居民生活安寧。」

車水馬龍路邊檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場。圖／警方提供
車水馬龍路邊檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場。圖／警方提供
車水馬龍路邊檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場。圖／警方提供
車水馬龍路邊檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場。圖／警方提供

賭博 檳榔 快閃

相關新聞

高雄女駕駛趕上班轉彎猛撞直行車！倒楣女騎士待轉區遭撞飛畫面曝

賴姓女子今天上午8點多駕車疑趕時間上班，在高市五福一路左轉和平一路，當場撞及直行的周姓女子轎車，2車猛烈撞擊，致周車偏移...

疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6

新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞...

擅闖裸背女客人隔間！ 男腳底按摩師遭求償30萬元

高雄一名女子小莉（化名）前年7月前往鳳山區一家腳底按摩店接受女按摩師背部油壓按摩時，店內一名廖姓男按摩師卻擅自闖入拉簾拿...

台南新營鐵皮建築1噸氫氧化鈉儲槽起火 嚇壞民眾幸好及時撲滅

台南市新營區新中路一處鐵皮屋上午突然冒出熊熊黑煙火焰，因為現場2樓有1噸氫氧化鈉儲槽，台南市消防局獲報出動15車32人到...

改管猴狠撞警！19歲男違規改車拒檢加速衝撞警察 這下慘了

桃市警八德分局員警去年3月間某晚外出巡邏，在八德區興豐路與大興路口，發現劉姓男子的機車噪音甚大，攔下發現沒裝照後鏡且有改...

中壢男汽車旅館內遭軟禁、持刀恐嚇 驚險跳車報警求救

桃園市中壢區本(2)月4日爆出有人遭軟禁，一名21歲邱姓男子疑似與人有訴訟糾紛，4日上午11時許遭29歲黃姓男子及23歲趙姓男子軟禁在桃園區某汽車旅館內，被持刀恐嚇，邱男手指也因此受傷，當天傍晚17時許，趙男開車載邱男離開汽旅，邱男趁隙脫逃，並於隔日凌晨1時30分許向中壢警分局報案，警方擴大調閱監視器，發現犯嫌的自小客車朝桃園方向移動，立即通報桃園警分局，後續桃園警方成功攔截該台小客車，查獲黃男、趙男，並起獲刀械及愷他命捲菸等相關證物。全案警詢後，依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌依法偵辦。

