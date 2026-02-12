大馬路旁檳榔攤興起「目賊仔」快閃賭場 警方抓14賭客送辦

最危險的地方就是最安全的地方？台南市麻豆警分局轄區官田中華路車水馬龍路邊的小鐵皮屋檳榔攤，地段佳原就生意興隆。沒想到裡面還擺起「目賊仔」快閃玩法賭桌，多角經營，一直相安無事。

直到最近警方線民才發現，暗中通報，員警昨前往查獲將陳姓現場負責人及賭客共14人帶返回偵辦，依賭博等罪嫌移送檢偵辦。

資深賭客說，「目賊仔」賭博台灣早期曾流行，現在較年輕民眾除非有在賭大多不知道是什麼。玩法重點是「隨機翻牌」：莊家將牌洗好後分發或排列，玩家從中抽取或由莊家翻開。或者配對輸贏：玩家與莊家比對牌面上的顏色、牌面花色或點數組合。可多人隨意下注。

因為節奏極快是典型的「快閃」賭博，最適合現代人不喜歡花時間動腦筋的特性，翻牌即定勝負，不像傳統賭博或者打麻將還要一段過程甚至思考才能分勝負。勝負往往就在「一眨眼」之間（台語形容「目賊」有閃爍或瞬間的意思），所以被稱為「目賊仔」。

這種賭博在早期台灣各地的廟口、路邊攤甚或農村聚落非常流行，因為規則簡單，「連不識字的人也能輕易上手。」

麻豆分局今天發新聞稿表示：「近期接獲線報」，轄區某檳榔攤出入複雜疑似暗中聚集賭客從事賭博行為，「嚴重影響地方治安，獲報後不敢掉以輕心，立即成立專案小組展開佈線蒐證。」