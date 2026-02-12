婦人年關前夕丟工作 今跪桃園市政府大門控警方執法不當
年關前夕，桃園市政府大門今早出現民眾下跪舉牌陳情場面。民眾徐小姐自稱1月22日到派出所報案，卻被員警當成精神異常強制送醫，被留置醫院14天，結果年前丟了工作，要求相關單位負起責任；桃園警方初步表示，送醫是醫院專業評估後的決定。
徐女今天上午8時許獨自跪在桃園市政府大門前，手舉的厚紙板用紅筆寫道「陳情令」3字，以及「張市長，我要申訴執法不當」等語。徐女舉動立即引起市府駐衛警、警察局與轄區派出所關切，7、8名員警分站她的四周堤防突發狀況，由於正值上班時間，且市府官員上班打卡機就在一旁，不少人經過都忍不住看一眼。
徐女表示，她1月22日晚間7、8時下班途中疑似遭人跟蹤，於是就近到桃園分局中路派出所報案，但員警簡單詢問一下就說沒人在跟蹤，還要她提出證據。後來，她決定不報案，員警卻不讓她走，還執意要她上救護車，不然就要用強制力執行。
徐女說，她自己坐上救護車後，被送到桃園療養院，除了五花大綁在病床上，還被注射鎮定劑，在醫院待了14天，結果丟了工作；她強調，她在派出所沒有自傷、傷人或言語激動等情，員警憑什麼將她強制送醫，相關單位應該出來說明。
桃園警分局初步表示，徐女到派出所報案稱有人跟蹤，經員警確認無人尾隨後，發現徐女言語組織邏輯有異，致電桃園療養院詢問專業意見，得到回應是已達強制送醫標準，所以才會請救護車協助送醫。
