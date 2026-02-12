半夜頂樓傳怪聲！台中住戶驚見神祕人影躲水塔 真相嚇壞全家

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲日前深夜住戶報案頂樓有異聲，清水警方迅速應變出動，成功在頂樓水塔間查獲一名躲藏的越南籍失聯移工，報案住戶表示，因住家鄰近工業區，平時就常見不熟悉的外籍移工出沒，加上春節將至附近竊案頻傳，梧棲分駐所獲報立即派員趕赴現場處理，員警甚至主動爬越住家圍牆進入頂樓進行搜索，果然查獲一名越南籍失聯移工，並依法帶回訊問後，移送移民署專勤隊處理。

清水分局指出，梧棲分駐所日前深夜近10時接獲民眾報案，表示住家頂樓疑似有陌生人走動並發出聲響，全家因此惶恐難眠；第一時間到場的員警陳威廷不畏夜間環境限制，爬越圍牆進入住家頂樓進行搜查，最終在水塔之間發現一名可疑身影，成功查獲一名躲藏其中的越南籍失聯移工。

報案住戶表示，因住家鄰近工業區，平時就常見不熟悉的外籍移工出沒，因此已養成提高警覺、鎖好門窗的習慣，這次雖只是一場虛驚,該名失聯移工並未實際闖入住家，但若非警方及時趕抵並順利查獲，恐怕會有趁隙行竊、造成財物損失之虞，住戶同時對當晚員警迅速且勇敢的處置頻頻表達感謝。

梧棲分駐所指出，春節連假期間，警方針對出入複雜、竊案較高的住宅區，已加強巡邏並強化節日期間安全維護勤務，全力守護民眾安心過好年，同時持續落實各項治安巡邏與交通疏導勤務，確保轄區安定與民眾行車順暢。並呼籲民眾，如居家附近發現任何可疑人、事或物，應立即撥打110向警方通報，與警方協力共同維護社區安全，歡度平安新春。

住戶報案頂樓有異聲，清水警成功在頂樓水塔間查獲一名躲藏的越南籍失聯移工。圖／清水分局提供
住戶報案頂樓有異聲，清水警成功在頂樓水塔間查獲一名躲藏的越南籍失聯移工。圖／清水分局提供
住戶報案頂樓有異聲，清水警成功在頂樓水塔間查獲一名躲藏的越南籍失聯移工。圖／清水分局提供
住戶報案頂樓有異聲，清水警成功在頂樓水塔間查獲一名躲藏的越南籍失聯移工。圖／清水分局提供

失聯移工 頂樓 梧棲

