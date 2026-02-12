「拚過年紅包」把公園當賭場 警喬裝潛入抓人20賭客驚慌亂竄

高雄有民眾將前鎮區某公園當賭場公然聚賭，拚過年紅包，轄區警方蒐證，昨天下午喬裝運動民眾趨近公園，男女賭客見警驚慌亂竄，還有人想逃回家，被警方攔捕，共逮獲李姓負責人等3人及17名賭客，並起出31萬9900元賭資。

農曆春節將至，有多名賭客想在年前「拚手氣賺紅包」，將位於福民街的某處公園當成賭博場所聚賭。前鎮警分局日前接獲檢舉，草衙所及督察組展開蒐證，昨天下午1時40分由員警喬裝進入公園運動的民眾，確認現場有多名賭客玩興正High，裡應外合。

男女賭客見警，嚇得四處亂竄，由於多數賭客都住公園附近，有賭客想拔腿逃回家，但仍被埋伏公園外的員警攔截逮獲。