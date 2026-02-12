快訊

中壢男汽車旅館內遭軟禁、持刀恐嚇 驚險跳車報警求救

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園警方起獲刀械及愷他命捲菸等相關證物。圖：讀者提供

桃園市中壢區本(2)月4日爆出有人遭軟禁，一名21歲邱姓男子疑似與人有訴訟糾紛，4日上午11時許遭29歲黃姓男子及23歲趙姓男子軟禁在桃園區某汽車旅館內，被持刀恐嚇，邱男手指也因此受傷，當天傍晚17時許，趙男開車載邱男離開汽旅，邱男趁隙脫逃，並於隔日凌晨1時30分許向中壢警分局報案，警方擴大調閱監視器，發現犯嫌的自小客車朝桃園方向移動，立即通報桃園警分局，後續桃園警方成功攔截該台小客車，查獲黃男、趙男，並起獲刀械及愷他命捲菸等相關證物。全案警詢後，依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌依法偵辦。

埔子派出所於桃園區愛九街成功攔獲犯嫌的自小客車，當場查獲趙、黃2嫌到案說明。圖：翻攝自Threads@iwjdhxu9726

中壢分局說明，5日凌晨警方接獲21歲邱男報案稱遭人帶走後自行脫困，人在中壢區興西三路與興北一路口，立即派遣警力趕赴現場處理。經了解，該案緣起於訴訟糾紛，被害人於4日上午在桃園區某汽車旅館內，遭黃男及趙男控制行動；期間趙男持刀恐嚇被害人，要求其支付友人易科罰金金額，並造成被害人左手小指受傷，涉犯妨害自由及傷害等罪嫌。

當日傍晚趙男駕駛自小客車搭載被害人離開該汽車旅館，黃嫌全程在旁監控，車輛行駛進入中壢區一帶後，被害人趁嫌疑人不注意之際自行脫困，隨即於隔日凌晨向興國派出所報案。警方受理後，立即通報相關資訊，整合警力擴大調閱監視器，發現涉案車輛往桃園方向，立即與桃園分局持續保持聯繫、共享情資，循線追查涉案車輛動向，最終由埔子派出所於桃園區愛九街成功攔獲該自小客車，當場查獲趙、黃2嫌到案說明，並查扣刀械及愷他命捲菸等相關證物。全案依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌依法偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，該案能迅速釐清案情並查獲嫌疑人，除員警積極作為外，亦有賴桃園分局即時通報與密切支援，以及桃警團隊跨轄整合、聯防偵辦之合作能量；警方對於任何妨害人身自由及暴力犯罪均採取零容忍態度，將持續強力查緝不法，以維護市民生命、身體安全與社會秩序。

