臭豆腐太臭居民焦慮拔光頭髮！氣味太香、中藥味太重一樣可以開罰

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，店開在捷運劍南路站附近，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光，環保局去年也開罰50餘萬元，事實上，除了惡臭之外，如果營業商店的味道太香、或者中藥味太重，過去也都有開罰紀錄。

10餘年前北市一家知名連鎖甜甜圈店，被人投訴甜甜圈製程中散發的氣味「香」到受不了，尤其是濃濃的奶油味，分不清是臭是香，甚至有人聞到頭暈想吐，後來被罰10萬元。

另外，北市有家已經有一甲子歷史的中藥行，也曾在10餘年前挨罰，原因是這家中藥行熬煮的枇杷膏相當有名，是在地名店，但周遭鄰居受不了熬煮中藥的味道太濃太臭，向北市環保局檢舉後，業者也被開罰10萬。

當年被開罰的甜甜圈店，北市環保局曾派6名聞臭員前往現場鑑定，確認製造過程散發的味道臭度達74，超過該區標準的6.4倍，因此開罰。