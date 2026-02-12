快訊

聯合報／ 記者何祥裕 / 台北即時報導

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，店開在捷運劍南路站附近，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光，環保局去年也開罰50餘萬元，事實上，除了惡臭之外，如果營業商店的味道太香、或者中藥味太重，過去也都有開罰紀錄。

10餘年前北市一家知名連鎖甜甜圈店，被人投訴甜甜圈製程中散發的氣味「香」到受不了，尤其是濃濃的奶油味，分不清是臭是香，甚至有人聞到頭暈想吐，後來被罰10萬元。

另外，北市有家已經有一甲子歷史的中藥行，也曾在10餘年前挨罰，原因是這家中藥行熬煮的枇杷膏相當有名，是在地名店，但周遭鄰居受不了熬煮中藥的味道太濃太臭，向北市環保局檢舉後，業者也被開罰10萬。

當年被開罰的甜甜圈店，北市環保局曾派6名聞臭員前往現場鑑定，確認製造過程散發的味道臭度達74，超過該區標準的6.4倍，因此開罰。

空汙法規定，「餐飲業從事烹飪，致散布油煙或異味污染物」，一般民眾可處1200元到10萬元罰鍰，若是工廠可罰10萬到5百萬。

餐飲油煙也可能製造空汙，若遭檢舉環保單位會登門稽查，圖為示意圖，與本新聞事件無關。本報資料照片
餐飲油煙也可能製造空汙,若遭檢舉環保單位會登門稽查,圖為示意圖,與本新聞事件無關。本報資料照片

臭豆腐太臭居民焦慮拔光頭髮！氣味太香、中藥味太重一樣可以開罰

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，店開在捷運劍南路站附近，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光，環保局...

