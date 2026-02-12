彰化縣刑事系統大風吹 6個分局偵查隊長異動

彰化縣警察局新任局長陳世煌、刑事警察大隊長溫裕宏先後上任後，即展開刑事單位新布局，發布新任刑大副大隊長李旺興及刑大、6個分局偵查隊長大調動，均將在明天到任，此次堪稱彰化縣刑事單位歷來最大調動，將因應隨即而來的2026年5項地方選舉。

此次調動人員，員林林分局偵查隊長李旺興陞升刑事警察大隊副大隊長、 彰化分局偵查隊長卓志昌升任少年警察隊副隊長、田中分局偵查隊長蕭登元調任彰化分局偵查隊長、 刑警大隊偵查第3隊隊長劉竣明調任田中分局偵查隊長、和美分局偵查隊長蘇志忠調刑警大隊偵查第3隊長。

芳苑分局偵查隊長張勝甥調和美分局偵查隊長、員林分局偵查隊警務員兼副隊長黃冠智調芳苑分局偵查隊長、溪湖分局偵查隊長吳建明調員林分局偵查隊長、刑警大隊偵查第1隊隊長許喬凱調溪湖分局偵查隊隊長、北斗分局偵查隊警務員兼副隊長陳昱升調刑警大隊偵查第一隊隊長。