桃園青埔樣品屋火警！整間陷火海…附近住戶嚇壞
桃園市中壢區文發路昨晚發生一處新建工程展示中心樣品屋不明原因起火，熊熊大火吞噬整間樣品屋，引發附近住戶嚇壞。消防人員到場時為地上1層木造結構建築物，燃燒工地內堆放的裝潢材料及工具，所幸火勢快速撲滅，無人受傷受困。
桃園市消防局指出，昨晚7時06分接獲報案，中壢區文發路一處工地發生火警，立即派遣第二大隊青埔分隊前往救援；現場為地上1層木造結構工地建築，燃燒工地內堆放至裝潢材料及工具等，立即射水灌救，火勢於晚間7時24分控制、晚間7時40分撲滅，無人員受傷、受困。
由於火警當下整間樣品屋陷入火海、火勢燃燒猛烈，不少民眾目睹嚇喊「怎麼每次都是快過年的時候展示中心火災」、「快過年了，青埔最近火警多、很不平靜」、「天啊⋯大家平安」。整起火警共出動消防人員38名、消防車14輛及救護車2輛，詳細起火原因及損失仍在調查中。
