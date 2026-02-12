年前憾事！三重28歲機車女騎士深夜趕上班追撞前車 傷重不治
新北市三重區昨天深夜一名28歲女子騎機車，不明原因高速追撞前方行進中的另1輛機車，結果女子跌倒後頭部重創，救護車獲報趕抵將他送往北市馬偕醫院途中已無生命徵象，今天凌晨宣告不治。
據了解，邱姓女子昨晚11點半左右獨自騎乘機車要到土城區上夜班，途經三重區河邊北街往台北橋方向，當時夜深該路段除了前方有1輛由29歲方姓男子騎乘搭載14歲謝姓少女的機車，並沒有其他車輛。
監視器拍到，方男的車速正常、靠道路外側接近車道邊線往前方行駛，後方邱女的車速頗快，雙方接近時，邱女疑似想從右側超車而發生碰撞。撞擊後雙方均跌倒，邱女被拋向路肩頭部重創，送醫急救後今天凌晨約1點宣告不治。
方男和謝姓少女摔倒，僅手腳多處擦挫輕傷，由救護車送醫包紮沒有大礙。警方已勘查採證照相測繪記錄，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。
