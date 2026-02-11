新北市刑大小隊長蹺班買名酒還敢報加班費 貪汙罪移送畫面曝光
曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，被控以茶行為掩護，長期販售洋酒予新北市刑大小隊長陳秋中，調查局發現，陳秋中都是利用上班時間拿酒，再以加班為由詐領加班費，台北市調查處今天搜索約談陳秋中到案，稍早移送台北地檢署複訊。
北檢過去曾獲檢舉，指警政署前政風室黃錦秋，與刑事局前副局長的黃建榮，均與郭哲敏過從甚密，三人也與邱庭鋒有密切往來。調查顯示，黃錦秋與黃建榮從2011年起，3度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一趟回程與邱庭鋒同機，黃建榮也曾與邱庭鋒接受郭哲敏招待，前往柬埔寨旅遊。
據調查，邱庭鋒以前在刑事局開設食堂，因此結識很多警界高層，88會館洗錢案爆發後，他一度隱身嘉義鮮少對外聯繫，並曾向友人透露，被於自己被牽扯88會館，還登上媒體，感到很痛心。
調查顯示，邱庭鋒在車站附近開設茶行，但茶行除了賣茶，也賣高檔洋酒，平時有不少中高階警官出入，其中，陳秋中常翹班去低價購酒，事後疑轉售他人。邱庭鋒輸入大批洋酒未申報，涉犯逃漏稅捐，陳秋中涉犯貪汙之利用職務詐欺取財罪。
此外，中山分局前偵查隊長林弘基，2019年7月25日，在「茶壺邱」陪同下，前往內湖行愛路郭哲敏招待所，眾人吃宵夜喝酒，一旁友人起鬨要玩天九牌，當時就是由陳秋中做莊，照片曝光引發爭議，陳秋中也因此被傳聞交往複雜。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
