快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

新北市刑大小隊長蹺班買名酒還敢報加班費 貪汙罪移送畫面曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，被控以茶行為掩護，長期販售洋酒予新北市刑大小隊長陳秋中，調查局發現，陳秋中都是利用上班時間拿酒，再以加班為由詐領加班費，台北市調查處今天搜索約談陳秋中到案，稍早移送台北地檢署複訊。

北檢過去曾獲檢舉，指警政署前政風室黃錦秋，與刑事局前副局長的黃建榮，均與郭哲敏過從甚密，三人也與邱庭鋒有密切往來。調查顯示，黃錦秋與黃建榮從2011年起，3度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一趟回程與邱庭鋒同機，黃建榮也曾與邱庭鋒接受郭哲敏招待，前往柬埔寨旅遊。

據調查，邱庭鋒以前在刑事局開設食堂，因此結識很多警界高層，88會館洗錢案爆發後，他一度隱身嘉義鮮少對外聯繫，並曾向友人透露，被於自己被牽扯88會館，還登上媒體，感到很痛心。

調查顯示，邱庭鋒在車站附近開設茶行，但茶行除了賣茶，也賣高檔洋酒，平時有不少中高階警官出入，其中，陳秋中常翹班去低價購酒，事後疑轉售他人。邱庭鋒輸入大批洋酒未申報，涉犯逃漏稅捐，陳秋中涉犯貪汙之利用職務詐欺取財罪。

此外，中山分局前偵查隊長林弘基，2019年7月25日，在「茶壺邱」陪同下，前往內湖行愛路郭哲敏招待所，眾人吃宵夜喝酒，一旁友人起鬨要玩天九牌，當時就是由陳秋中做莊，照片曝光引發爭議，陳秋中也因此被傳聞交往複雜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市刑大小隊長陳秋中（中）涉貪詐領加班費，今天遭調查局約談。記者胡經周／攝影
新北市刑大小隊長陳秋中（中）涉貪詐領加班費，今天遭調查局約談。記者胡經周／攝影

郭哲敏 加班費 刑事局 黃錦秋 警察 貪汙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

曾受招待與高階檢警出國旅遊 88會館要角「茶壺邱」遭調查局逮捕

新北刑大小隊長疑浮報加班費 北檢指揮調查局搜索帶回偵訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

高雄清潔隊員下班開除汙車「賺外快」 3人貪汙罪送辦

相關新聞

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

84歲黃姓老翁今天晚上騎電動輔助三輪車，逆向誤闖國道3號苗栗縣竹南交流道北向出口，接連與2輛轎車相撞，三輪車嚴重損毀，黃...

「猴群」集結桃園封路飆車！1人失控「人體保齡球」飛出 警活逮4飆仔

桃市觀音區環南、環西路口2024年5月清晨發生非法競速案，葉姓等多名年齡20至27歲男子，騎乘無牌改裝車佔道競速狂飆，其...

新北市刑大小隊長蹺班買名酒還敢報加班費 貪汙罪移送畫面曝光

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，被控以茶行為掩護，長期販售洋酒予新北市刑大小隊長陳...

為了40萬欠債 民宿狂歡變成鐵棒砸門噴漆！宜警出動快打逮18人送辦

一群來自雙北的18名年輕男女在宜蘭包棟民宿狂歡後，其中2男想到朋友積欠40萬元債務就住附近，吆喝16人衝對方老家，持鐵棒...

曾受招待與高階檢警出國旅遊 88會館要角「茶壺邱」遭調查局逮捕

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，被控以茶行為掩護大量販售洋酒，且販售對象也是曾捲入...

北市中山警一周連破3間賭場逮52名賭客 73阿歲嬤被送辦

台北市中山警方本月一周內連續破獲三間賭場，分別是2個德州撲克賭場、1個麻將協會賭場，警方共逮捕現場負責人、荷官及工作人員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。