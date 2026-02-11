電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

84歲黃姓老翁今天晚上騎電動輔助三輪車，逆向誤闖國道3號苗栗縣竹南交流道北向出口，接連與2輛轎車相撞，三輪車嚴重損毀，黃姓老翁死亡，轎車駕駛陳姓女子受輕傷無大礙，案由國道警方處理中。

國道公路警察局第二公路警察大隊接獲報案，國3北向120公里處苗栗縣竹南路段發生交通事故案，員警趕到現場處理，初步調查，黃姓老翁騎電動輔助三輪車，不明原因逆向竹南交流道北向出口，先後與潘姓男子（31歲）駕駛轎車，及陳女（26歲）駕駛轎車相撞。

三輪車嚴重毀損，碎片散落路面，黃姓老翁受重創死亡，陳女擦挫傷，送醫無大礙，除黃男酒測值尚待法醫抽血檢測外，陳女、潘男酒測值均為0，現場晚上7點時55分排除，全線恢復正常通車。

國道二隊呼籲用路人騎乘電動輔助三輪車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例，處3000元至6000元罰鍰，用路人若不慎騎乘電動輔助三輪車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放，開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968」專線，或利用「1968 App」的「警政報案」，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。