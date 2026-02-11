為了40萬欠債 民宿狂歡變成鐵棒砸門噴漆！宜警出動快打逮18人送辦

一群來自雙北的18名年輕男女在宜蘭包棟民宿狂歡後，其中2男想到朋友積欠40萬元債務就住附近，吆喝16人衝對方老家，持鐵棒砸毀門窗，朝民宅及機車噴紅漆洩憤。警方獲報出動快打部隊，將18人逮捕送辦。

羅東警方今天說明此案，冬山鄉某民宅在元旦跨年遭暴力破壞，附近鄰居表示，當時聽到棍棒敲打撞擊聲，因附近有人車經過，起初以為是屋主在整理東西，直至看見這群年輕人拿著鐵棒在民宅前後奔跑，邊砸邊笑，驚覺事態不對。

鐵門被撬開且砸出凹洞，鐵窗也被砸斷，還有人拿著紅色噴漆朝機車及外牆亂噴，甚至噴出「還錢」等字，警告意味厚。屋主返家發現住家被砸毀，嚇得趕緊報案。

警方獲報後立即出動快打部隊把18人全數逮捕。調查發現，18人中有兩人與被害人相識多年，原本是好朋友，得知對方在外積欠債務，當時兩人義氣相挺代墊40萬元，未料好友卻欠錢不還，因此懷恨在心，情誼變調。

警方說，12男6女共18名年輕人來自雙北，年紀約20歲左右，最年輕只有17歲，2名債主與16名朋友在宜蘭民宿狂歡，酒後想到被欠錢，一氣之下決定直奔被害人老家討債，全案經訊後依恐嚇、毀損及妨害秩序等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康