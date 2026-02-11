為了40萬欠債 民宿狂歡變成鐵棒砸門噴漆！宜警出動快打逮18人送辦
一群來自雙北的18名年輕男女在宜蘭包棟民宿狂歡後，其中2男想到朋友積欠40萬元債務就住附近，吆喝16人衝對方老家，持鐵棒砸毀門窗，朝民宅及機車噴紅漆洩憤。警方獲報出動快打部隊，將18人逮捕送辦。
羅東警方今天說明此案，冬山鄉某民宅在元旦跨年遭暴力破壞，附近鄰居表示，當時聽到棍棒敲打撞擊聲，因附近有人車經過，起初以為是屋主在整理東西，直至看見這群年輕人拿著鐵棒在民宅前後奔跑，邊砸邊笑，驚覺事態不對。
鐵門被撬開且砸出凹洞，鐵窗也被砸斷，還有人拿著紅色噴漆朝機車及外牆亂噴，甚至噴出「還錢」等字，警告意味厚。屋主返家發現住家被砸毀，嚇得趕緊報案。
警方獲報後立即出動快打部隊把18人全數逮捕。調查發現，18人中有兩人與被害人相識多年，原本是好朋友，得知對方在外積欠債務，當時兩人義氣相挺代墊40萬元，未料好友卻欠錢不還，因此懷恨在心，情誼變調。
警方說，12男6女共18名年輕人來自雙北，年紀約20歲左右，最年輕只有17歲，2名債主與16名朋友在宜蘭民宿狂歡，酒後想到被欠錢，一氣之下決定直奔被害人老家討債，全案經訊後依恐嚇、毀損及妨害秩序等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。