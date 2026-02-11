曾受招待與高階檢警出國旅遊 88會館要角「茶壺邱」遭調查局逮捕

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，被控以茶行為掩護大量販售洋酒，且販售對象也是曾捲入88案的新北市刑大小隊長陳秋中，調查局認為2人涉及逃漏稅等不法情事，今天搜索約談2人到案，晚間移送台北地檢署複訊。

台北地檢過去署接獲檢舉，指警政署前政風室黃錦秋，與曾任刑事局副局長的黃建榮，與郭哲敏過從甚密，調查發現，黃錦秋與黃建榮從2011年起，曾3度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一趟回程與綽號「茶壺邱」的商界聞人邱庭鋒同機，另外黃建榮也曾與邱庭鋒一同接受郭哲敏招待前往柬埔寨旅遊。

此外，中山分局前偵查隊長林弘基，2019年7月25日，由「茶壺邱」陪同，前往內湖行愛路郭哲敏招待所，眾人吃宵夜喝酒，一旁友人起鬨要玩天九牌，由新北市刑大小隊長陳秋中做莊家，引發爭議。

涉「88會館」洗錢案商界聞人邱庭鋒涉逃漏稅遭調查局逮捕。蕭雅娟／攝影