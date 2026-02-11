北市隨機殺人案助滅火 消防局表揚梁文銓義舉

北市隨機殺人案，檢警查出犯嫌張文當天4度縱火。台北市消防局今天表示，台北市民梁文銓當時發現中山區林森北路某處機車停車場遭祝融，即時挺身而出、撲滅火源，予以公開表揚。

去年12月19日下午發生隨機殺人案，張文4度縱火犯案。消防局下午透過新聞稿表示，當時犯案現場之一為中山區林森北路159巷內的一處機車停車場，張文企圖引燃隨身攜帶的大量易燃液體，因該處機車密集且緊鄰住宅區和商業繁華地段，若火勢擴大延燒則不堪設想。

消防局說，所幸梁文銓當時憑藉過人膽識與冷靜判斷，於火勢蔓延之際即時挺身而出，在危急時刻展現機智與無私精神，不僅成功撲滅火源，更防止了可能發生的重大社會悲劇，也成功守護鄰里生命財產安全。

由於梁文銓的英勇事蹟堪稱市民表率，消防局說，為表彰其義舉，局長莫懷祖特別於今天局務會議頒發感謝狀給梁文銓，感謝他在第一時間的義舉。

消防局說，希望藉此提醒市民若發現火警應優先確保個人安全，並立即撥打119求救；若行有餘力且環境安全，可善用周邊滅火設備，共同建構安全的城市環境。