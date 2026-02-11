同路段昨24歲憲兵失控自撞亡 今保時捷男疑打瞌睡撞翻計程車

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮壽豐鄉中山路三段、台9線202公里處，今天中午發生追撞車禍，武姓計程車司機載乘客王姓婦人返家，突然被莊姓男子駕車追撞，導致計程車整輛翻車，因武男與王女都有繫安全帶無生命危險。不過，昨天同一路段發生死亡車禍，兩處相隔約3公里，警方提醒勿超速與疲勞駕駛。

今天39歲莊姓男子開車於壽豐鄉中山路三段南下，12時許追撞前方同向行駛計程車，導致計程車翻車而車頭朝下，56歲伍姓司機、84歲王姓婦人受困車內。剛好有員警住在車禍地點附近，立刻上前協助脫困，消防人員趕赴現場為2名傷者救護處置，並分流送往慈濟醫院及門諾醫院。

警方調查，車禍3人四肢皆擦挫傷，意識清楚、皆可站立行走，也沒有生命危險，雙方駕駛人酒測值均為0。據了解，莊男開保時捷，稱不小心睡著而追撞，車頭嚴重受損，零件材料散落一地。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

昨天台9線該路段發生死亡車禍，在空軍基地服役的憲兵、24歲鍾姓男子，開車行經台9線204.公里，不明原因失控自撞分隔島，送醫宣告不治，兩起車禍距離僅3公里；因該路段道路筆直，測速照相在多年前被車禍撞壞，許多駕駛容易在此路段超速，進而發生意外。

警方呼籲，開車繫好安全帶保護自己，不要疲勞駕駛與超速，也要與前車保持安全距離，以免發生車禍事故。

花蓮壽豐鄉中山路三段、台9線202公里處，今天發生追撞車禍，武姓計程車司機載乘客王姓婦人返家，突然被莊姓男子駕車追撞，導致計程車整輛翻車。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮壽豐鄉中山路三段、台9線202公里處，今天發生追撞車禍，武姓計程車司機載乘客王姓婦人返家，突然被莊姓男子駕車追撞，導致計程車整輛翻車。圖／花蓮縣消防局提供

車禍 死亡 保時捷 憲兵 計程車
