快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

男子獨攀八仙山失蹤6日母急報案 台中消防搜尋並發布協尋

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

雲林葉姓男子本月6日騎車到台中和平獨攀八仙山後失聯，至今已失聯6天，母親焦急報案，台中市消防隊員搜尋中，警、消並調出監視器畫面，看到他騎機車過程，行經路線和手機軌跡研判在八仙山。

台中市消防局谷關分隊今天在臉書發布協尋公告，請山友協助提供線索，37歲葉姓男子2月6日前往台中市和平區從事登山活動後迄今未歸。經調閱監視器畫面，葉男最後身影出現於2月6日9時58分，地點在和平區松鶴三巷往松鶴橋方向，研判可能前往松鶴登山口，並於約上午10時獨自一人攀登八仙山，其後即失去聯繫。

葉男母親昨天急報案，警方轉報台中市消防局協助，台中市消防局第二大隊已調資料和人力搜尋中，葉男當時穿著特徵，灰色背包，灰黑色外套，牛仔褲。

目前台中市政府消防局已派員進山全力搜尋中。消防分隊請2月6日曾攀登八仙山或行經相關路線的山友，協助留意是否曾見過該名失聯民眾，或掌握任何相關線索。

雲林葉姓男子到台中和平獨攀八仙山後失聯，母親焦急報案，台中消防隊員搜尋中，調監視器畫面，查出他騎機車過程。圖／台中市消防局谷關分隊提供
雲林葉姓男子到台中和平獨攀八仙山後失聯，母親焦急報案，台中消防隊員搜尋中，調監視器畫面，查出他騎機車過程。圖／台中市消防局谷關分隊提供

台中市 八仙 失聯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中 議員吳呈賢、吳建德促成

超商ATM存3.3萬元不知沒存進 店員報案豐原警協尋找到失主

趕赴尾牙聚餐心急釀禍 嘉市3車連環撞5人驚魂幸無傷

爆竹釀災民眾倒地！桃園燈會大傷演練驚險上演 消防即刻應變完美收場

相關新聞

同路段昨24歲憲兵失控自撞亡 今保時捷男疑打瞌睡撞翻計程車

花蓮壽豐鄉中山路三段、台9線202公里處，今天中午發生追撞車禍，武姓計程車司機載乘客王姓婦人返家，突然被莊姓男子駕車追撞...

「猴群」集結桃園封路飆車！1人失控「人體保齡球」飛出 警活逮4飆仔

桃市觀音區環南、環西路口2024年5月清晨發生非法競速案，葉姓等多名年齡20至27歲男子，騎乘無牌改裝車佔道競速狂飆，其...

烏日溪南橋驚傳車禍！撞預拌車後捲車底 騎士頭顱破裂慘死、乘客重傷

台中市烏日區溪南橋上今驚傳一輛預拌混凝土車與一輛機車相撞死亡車禍，由於撞擊力道大，整輛機車被捲入預拌混凝土車底，23歲蘇...

寮國寄錢包藏1300萬元海洛因來台 販毒集團12人落網

販毒集團從寮國以錢包夾藏海洛因寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價1300萬元的4.5公斤海洛因，刑事局拘提主嫌蔡姓男子等...

高雄動保處一周被搜索2次 疑護航寵物店處長50萬交保遭調職

高雄市動保處長葉坤松疑似護航寵物店通過稽查，雄檢接獲情資，本月2日、4日發動二次搜索，帶回寵物店業者及業務承辦組陳姓組長...

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

嘉義縣鹿草鄉重寮國小旁昨天下午近5時發生嚴重車禍，84歲林姓婦人穿越馬路，突然遭從巷子駛出的小貨車撞上，婦人當場被撞飛，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。