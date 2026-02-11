男子獨攀八仙山失蹤6日母急報案 台中消防搜尋並發布協尋

雲林葉姓男子本月6日騎車到台中和平獨攀八仙山後失聯，至今已失聯6天，母親焦急報案，台中市消防隊員搜尋中，警、消並調出監視器畫面，看到他騎機車過程，行經路線和手機軌跡研判在八仙山。

台中市消防局谷關分隊今天在臉書發布協尋公告，請山友協助提供線索，37歲葉姓男子2月6日前往台中市和平區從事登山活動後迄今未歸。經調閱監視器畫面，葉男最後身影出現於2月6日9時58分，地點在和平區松鶴三巷往松鶴橋方向，研判可能前往松鶴登山口，並於約上午10時獨自一人攀登八仙山，其後即失去聯繫。

葉男母親昨天急報案，警方轉報台中市消防局協助，台中市消防局第二大隊已調資料和人力搜尋中，葉男當時穿著特徵，灰色背包，灰黑色外套，牛仔褲。