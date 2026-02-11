烏日溪南橋驚傳車禍！撞預拌車後捲車底 騎士頭顱破裂慘死、乘客重傷

台中市烏日區溪南橋上今驚傳一輛預拌混凝土車與一輛機車相撞死亡車禍，由於撞擊力道大，整輛機車被捲入預拌混凝土車底，23歲蘇姓男騎士頭顱破裂死亡、23歲蘇姓男乘客意識清楚，嚴重創傷送醫救治，40歲蔡姓預拌混凝土車司機詢後，依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市消防局說明，今天下午1時13分獲報，烏日區溪南橋上有2名傷者的車禍救護案，派遣溪湳、勤工、國光分隊，由勤工小隊長丁崧晏帶隊前往搶救。

消防員到場後發現，現場為預拌混凝土車與機車車禍，一名23歲男子意識清楚，嚴重創傷，送往中山附醫救治。另一名受困者，頭顱破裂已明顯死亡；這場車禍一度占據橋面車道，警方到場交通管制與事故調查。

警方調查，40歲蔡姓司機駕駛預拌混凝土車沿烏日區溪南橋外線車道右轉匝道，準備續接環河路，一輛由23歲蘇姓男騎士騎乘機車，載著同齡蘇姓男乘客，沿溪南橋外線車道往北直行，雙方於匝道口發生側撞，造成蘇姓機車騎士死亡、蘇姓男乘客送醫救護中。蔡姓司機酒精濃度檢測值為零，研判無飲酒情事，蔡姓司機詢後依過失致死罪嫌移台中地檢署偵辦。