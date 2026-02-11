「猴群」集結桃園封路飆車！1人失控「人體保齡球」飛出 警活逮4飆仔

桃市觀音區環南、環西路口2024年5月清晨發生非法競速案，葉姓等多名年齡20至27歲男子，騎乘無牌改裝車佔道競速狂飆，其中葉一度暴衝追撞2前車，檢警查出張男駕貨車運「戰駒」規避查緝，桃園地檢署認定嚴重危害用路安全，將4男依公共危險罪起訴。

起訴指出，20歲張男於2024年5月26日清晨5時，駕駛車斗搭載2名不明男子、3輛刻意用紅線遮掩車牌改裝機車的小貨車，一行人抵達桃園市觀音區環南路與環西路口，27歲劉男、25歲詹男及20歲葉男等，分別騎乘沒掛牌或以膠帶遮掩的改裝機車加入競速車隊並佔據車道。

當天上午6時，現場除了引擎聲隆隆，路旁群聚看熱鬧的年輕男女，劉男騎乘無牌機車佔據車道，以時速約70至80公里與他人併排競駛，將公眾道路當成私人賽道；詹男同樣騎乘無牌機車，佔道準備起步競速時，後方的葉男疑因耍帥，接近群聚處未煞車反倒加速，如人體保齡球般向前方暴衝，將前方閃避不及詹和另1人車撞翻，現場零件散落，幸未造成其他用路人傷亡。

大園警方據報，出動交通快打部隊前往，多名參與競速的男子分頭逃逸，葉男等人則將改裝車牽上小貨車後逃逸；警方根據小貨車車號通知張男到案，張男於偵訊時矢口否認罪行，甚至以「我不知道他們要去飆車」、「我出車禍很多事都忘記了」等語推託。

檢察官勘驗網路影片、現場路口監視器畫面，比對車輛外觀、車牌以紅色膠帶對角線交叉黏貼遮蔽等方式，與葉男失控衝撞前方2車的車輛顏色、外觀及車牌遮掩方式完全吻合，認為張男說詞不足採信。

檢方認為，葉男等人明知在公眾道路競速、超速易致人車閃避不及，仍執意為之；劉男所為觸犯刑法185條1項妨害公眾往來安全罪嫌、葉與詹男則因追撞意外而依妨害公眾往來安全未遂罪、張男則依幫助妨害公眾往來安全罪起訴。