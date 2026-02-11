快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

「猴群」集結桃園封路飆車！1人失控「人體保齡球」飛出 警活逮4飆仔

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市觀音區環南、環西路口2024年5月清晨發生非法競速案，葉姓等多名年齡20至27歲男子，騎乘無牌改裝車佔道競速狂飆，其中葉一度暴衝追撞2前車，檢警查出張男駕貨車運「戰駒」規避查緝，桃園地檢署認定嚴重危害用路安全，將4男依公共危險罪起訴。

起訴指出，20歲張男於2024年5月26日清晨5時，駕駛車斗搭載2名不明男子、3輛刻意用紅線遮掩車牌改裝機車的小貨車，一行人抵達桃園市觀音區環南路與環西路口，27歲劉男、25歲詹男及20歲葉男等，分別騎乘沒掛牌或以膠帶遮掩的改裝機車加入競速車隊並佔據車道

當天上午6時，現場除了引擎聲隆隆，路旁群聚看熱鬧的年輕男女，劉男騎乘無牌機車佔據車道，以時速約70至80公里與他人併排競駛，將公眾道路當成私人賽道；詹男同樣騎乘無牌機車，佔道準備起步競速時，後方的葉男疑因耍帥，接近群聚處未煞車反倒加速，如人體保齡球般向前方暴衝，將前方閃避不及詹和另1人車撞翻，現場零件散落，幸未造成其他用路人傷亡。

大園警方據報，出動交通快打部隊前往，多名參與競速的男子分頭逃逸，葉男等人則將改裝車牽上小貨車後逃逸；警方根據小貨車車號通知張男到案，張男於偵訊時矢口否認罪行，甚至以「我不知道他們要去飆車」、「我出車禍很多事都忘記了」等語推託。

檢察官勘驗網路影片、現場路口監視器畫面，比對車輛外觀、車牌以紅色膠帶對角線交叉黏貼遮蔽等方式，與葉男失控衝撞前方2車的車輛顏色、外觀及車牌遮掩方式完全吻合，認為張男說詞不足採信。

檢方認為，葉男等人明知在公眾道路競速、超速易致人車閃避不及，仍執意為之；劉男所為觸犯刑法185條1項妨害公眾往來安全罪嫌、葉與詹男則因追撞意外而依妨害公眾往來安全未遂罪、張男則依幫助妨害公眾往來安全罪起訴。

2024年5月26日清晨6時，桃園觀音桃科園區的路上有大票群眾圍觀改裝機車競速，檢警偵辦後，將參予飆車的劉、葉及詹依妨害公眾往來未遂與既遂罪起訴，協助載運改裝車的張男則依幫助妨害公眾往來安全罪一併起訴。圖／取自黑色豪門社群
2024年5月26日清晨6時，桃園觀音桃科園區的路上有大票群眾圍觀改裝機車競速，檢警偵辦後，將參予飆車的劉、葉及詹依妨害公眾往來未遂與既遂罪起訴，協助載運改裝車的張男則依幫助妨害公眾往來安全罪一併起訴。圖／取自黑色豪門社群
2024年5月26日清晨6時，桃園觀音桃科園區的路上有大票群眾圍觀改裝機車競速，檢警偵辦後，將參予飆車的劉、葉及詹依妨害公眾往來未遂與既遂罪起訴，協助載運改裝車的張男則依幫助妨害公眾往來安全罪一併起訴。圖／取自黑色豪門社群
2024年5月26日清晨6時，桃園觀音桃科園區的路上有大票群眾圍觀改裝機車競速，檢警偵辦後，將參予飆車的劉、葉及詹依妨害公眾往來未遂與既遂罪起訴，協助載運改裝車的張男則依幫助妨害公眾往來安全罪一併起訴。圖／取自黑色豪門社群
2024年5月26日清晨6時，桃園觀音桃科園區的路上有大票群眾圍觀改裝機車競速，檢警偵辦後，將參予飆車的劉、葉及詹依妨害公眾往來未遂與既遂罪起訴，協助載運改裝車的張男則依幫助妨害公眾往來安全罪一併起訴。圖／取自黑色豪門社群
2024年5月26日清晨6時，桃園觀音桃科園區的路上有大票群眾圍觀改裝機車競速，檢警偵辦後，將參予飆車的劉、葉及詹依妨害公眾往來未遂與既遂罪起訴，協助載運改裝車的張男則依幫助妨害公眾往來安全罪一併起訴。圖／取自黑色豪門社群

桃園地檢署 觀音 車道 猴子 改裝車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／賓士輪胎狂滾2公里直直挺立 彰化台74甲車禍現奇景

工業地產交易 1月單月衝八筆

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

國1南下五甲系統3車追撞事故 釀「紫爆」大塞車

相關新聞

「猴群」集結桃園封路飆車！1人失控「人體保齡球」飛出 警活逮4飆仔

桃市觀音區環南、環西路口2024年5月清晨發生非法競速案，葉姓等多名年齡20至27歲男子，騎乘無牌改裝車佔道競速狂飆，其...

保時捷駕駛疑打瞌睡追撞 計程車翻覆 距昨死亡車禍地點僅3公里

花蓮壽豐鄉中山路三段、台9線202公里處，今天中午發生追撞車禍，武姓計程車司機載乘客王姓婦人返家，突然被莊姓男子駕車追撞...

烏日溪南橋驚傳車禍！撞預拌車後捲車底 騎士頭顱破裂慘死、乘客重傷

台中市烏日區溪南橋上今驚傳一輛預拌混凝土車與一輛機車相撞死亡車禍，由於撞擊力道大，整輛機車被捲入預拌混凝土車底，23歲蘇...

寮國寄錢包藏1300萬元海洛因來台 販毒集團12人落網

販毒集團從寮國以錢包夾藏海洛因寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價1300萬元的4.5公斤海洛因，刑事局拘提主嫌蔡姓男子等...

高雄動保處一周被搜索2次 疑護航寵物店處長50萬交保遭調職

高雄市動保處長葉坤松疑似護航寵物店通過稽查，雄檢接獲情資，本月2日、4日發動二次搜索，帶回寵物店業者及業務承辦組陳姓組長...

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

嘉義縣鹿草鄉重寮國小旁昨天下午近5時發生嚴重車禍，84歲林姓婦人穿越馬路，突然遭從巷子駛出的小貨車撞上，婦人當場被撞飛，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。