寮國寄錢包藏1300萬元海洛因來台 販毒集團12人落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團從寮國以錢包夾藏海洛因寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價1300萬元的4.5公斤海洛因，刑事局拘提主嫌蔡姓男子等12人，查出長年居留寮國的竹聯幫龍堂成員邱姓男子出貨、中間人黃姓男子潛逃澳門未到案，台北地檢署依毒品罪起訴13人。

警方調查，竹聯幫龍堂成員55歲邱姓男子居留寮國多年未返台， 新北市48歲蔡姓男子向邱批貨，指揮小弟45歲蔡姓男子透過26歲黃姓男子聯繫收件；郵包去年7月28日抵台，關務署台北關檢查起出29個錢包，每個裝有2包海洛因，共4.5公斤，刑事局偵三大隊第二隊接獲通報，取出毒品追查物流。

包裹被送至新北市新店區山區一處民宅，因無人領取退回郵局，42歲孫姓男子、38歲蘇姓女子、46歲曾姓男子、45歲吳姓男子曾至郵局「場勘」，29歲林姓男子搭計程車前來收件，返回新北市三重區住處，22歲陳姓女子前來取貨，由44歲劉姓、47歲葉姓男子開車載至43歲戴姓男子三重住處拆封。

警方去年8月至12月陸續拘提蔡等12人，從犯嫌住處搜出海洛因36.6克、安非他命48.6克、依托咪酯煙彈2顆及煙油10罐，邱、黃未到案，檢方聲押禁見蔡等11人獲准。蔡稱知道是毒品，僅協助聯絡，但不少犯嫌稱受蔡指使。

北檢上月依毒品罪起訴蔡、邱、黃等13人，經查45歲姚姓男子僅提供手機不起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

販毒集團從寮國以錢包夾藏海洛因寄空運郵包來台，被海關攔截查獲市價1300萬元的4.5公斤海洛因，刑事局拘提主嫌蔡姓男子等12人。記者李奕昕／翻攝
