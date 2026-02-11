桃園去年火災近1200件 電氣因素為起火首因

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市統計去年全市共發生1198件火災，其中「電氣因素」佔27.29%為起火首因。消防局強調，預防火警關鍵在於平時拔除不必要插頭、烹調落實「人離火熄」，並選用具安全標章的產品，年關將至，更應警惕燒香祭祖及燃放爆竹後的殘火處理，多一點日常警覺便能有效預防火警。

桃園市消防局指出，透過去年火災統計分析，2025年桃園市全年共發生火災1198件，其中起火原因以電氣因素最多佔27.29%，其次為遺留火種佔13.77%、菸蒂及爐火烹調等，顯示火災發生與日常生活習慣、用火用電行為密切相關。

因此，消防局提醒未使用的電器設備應關閉電源或拔除插頭，平時亦應留意有無異常情形；吸菸後菸蒂務必完全熄滅後再丟棄，切勿隨意投入垃圾桶或棄置於雜物堆等可燃物之中；烹調食物務必落實「人離火熄」原則，避免高溫爐具乾燒引發憾事。

「桃園市火災自治條例」自2024年修正通過並實施高風險場所納管制度，桃園市工廠與倉庫火災2024年77件、2025年56件，顯見從源頭管理預防災害有成。值得注意的是，超過一半的起火原因均與電氣因素有關，經進一步分析，常見起因可分為電器類58.62%、電路配線類27.58%、電氣設施類及配線組件類各佔6.9%。

有鑒於電氣火災為統計中高比率的發生原因，平時家中及業者場所內使用的電器設備、配電盤及線路狀況應定期檢查；使用經過經濟部標準檢驗局檢驗核可並貼有「商品安全標章」的電器產品，並隨時注意有無產品召回訊息，避免使用延長線或轉接頭串接電源及長期供電；鋰離子電池產品如行動電源、手機等避免撞擊、過充（放）與改裝等，並注意購買來源，選用通過經濟部標檢局商品安全標章的產品，以降低鋰離子電池產品火災風險。

另新春年節將至，根據去年春節期間發生的火災案件統計，起火原因占比前三分別為遺留火種36.17%、燃放爆竹21.28%及電氣因素14.89%，突顯過年期間火災型態有明顯改變，反映出燒香祭祖、燃放煙火為過年期間最容易引發火災事故的主要風險。

桃園市消防局長龔永信呼籲，民眾過年期間燒香拜拜、燃燒金紙後務必確認熄滅並確實降溫後再行丟棄或收拾，盡可能減少燃放爆竹與注意安全距離，可以爆竹煙火電子音效取代；透過去年度火災數據統計及分析可以發現，火災與民眾生活日常及用火用電習慣密切相關，平時看似簡單的環節，只要能多一份警覺，就能大幅降低火災發生的機率。

桃園市消防局提醒，電器產品如除濕機應注意使用有無異常、召回資訊，並使用「商品安全標章」產品。圖／桃園市消防局提供
內政部消防署列出「五不一沒有」提醒民眾透過日常隨手的小動作提升警覺避免火警發生。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局提醒，民眾日常使用延長線避免串接、過負載使用。圖／桃園市消防局提供
火災 桃園
