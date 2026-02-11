快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣鹿草鄉重寮國小旁昨天下午近5時發生嚴重車禍，84歲林姓婦人穿越馬路，突然遭從巷子駛出的小貨車撞上，婦人當場被撞飛，失去意識昏迷，身上多處擦挫傷，救護車將她送至嘉義長庚醫院，搶救後於今早仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，林姓婦人當時正要過馬路，走到對面的住家，疑似未走斑馬線，直接穿越馬路；68歲林姓男子駕駛小貨車，從巷子左轉至馬路，疑似在路口「切西瓜」，逆向行駛對向車道，欲右轉至另條巷子，卻在路上不慎將林婦撞飛，林婦已走過雙黃線，撞擊點疑在對向車道。

水上分局呼籲，駕駛行經路口務必到路口中央處再進行轉彎，不可逆向行駛，並且行徑路口應放慢速度，禁止提前左轉或右轉等行為，俗稱切西瓜，易造成交通事故發生，另也提醒駕駛應注意A柱擋住視線，避免視線死角對轉彎車影響，減少交通事故發生。

嘉義縣鹿草鄉林姓婦人昨遭小貨車撞擊，今早宣告傷重不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣鹿草鄉林姓婦人昨遭小貨車撞擊，今早宣告傷重不治。記者黃于凡／翻攝

斑馬 交通事故 撞飛 阿嬤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

30年出巡全國撫慰人心 嘉義奉天宮展新港媽神旅行

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

影／驚險瞬間曝 基隆女駕駛雨夜未禮讓行人 男過馬路被撞飛

相關新聞

嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治

嘉義縣鹿草鄉重寮國小旁昨天下午近5時發生嚴重車禍，84歲林姓婦人穿越馬路，突然遭從巷子駛出的小貨車撞上，婦人當場被撞飛，...

烏日溪南橋驚傳預拌混凝土車撞機車！騎士重傷 乘客頭顱破裂慘死

台中市烏日區溪南橋上今驚傳一輛預拌混凝土車與一輛機車相撞死亡車禍，由於撞擊力道大，整輛機車機車被壓在預拌混凝土車底，機車...

屏東潮州超商遭人開槍玻璃碎裂 嫌犯逃逸警方緝凶中

屏東縣潮州鎮一家便利超商，昨天傍晚疑似遭人開槍，店內玻璃出現放射狀破洞並碎裂。警方獲報後前往調查，初步研判有人因不明原因...

影／賓士輪胎狂滾2公里直直挺立 彰化台74甲車禍現奇景

彰化市台74甲線東外環道路，昨天下午被網友行車紀錄器錄到一個輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。原...

春節前淨化治安 桃園平鎮警強勢破獲職業百家樂賭場

桃園市平鎮警分局日前接獲情資，轄區環南二段商辦大樓隱藏職業賭場，經布線與蒐證，今日凌晨2時許持搜索票及出動優勢警力攻堅，...

影／停等紅燈竟然「燒胎」大冒煙 女駕駛稱不熟悉車輛操作被送辦

宜蘭頭城鎮青雲路日前發生26歲女子在停等紅燈轉綠燈時，後輪胎突然冒出大量濃煙，白煙多到把整輛車吞噬，看不清道路，驚險畫面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。