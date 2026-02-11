嘉義鹿草阿嬤疑直接穿越馬路遭撞飛 送醫搶救仍不治
嘉義縣鹿草鄉重寮國小旁昨天下午近5時發生嚴重車禍，84歲林姓婦人穿越馬路，突然遭從巷子駛出的小貨車撞上，婦人當場被撞飛，失去意識昏迷，身上多處擦挫傷，救護車將她送至嘉義長庚醫院，搶救後於今早仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
據了解，林姓婦人當時正要過馬路，走到對面的住家，疑似未走斑馬線，直接穿越馬路；68歲林姓男子駕駛小貨車，從巷子左轉至馬路，疑似在路口「切西瓜」，逆向行駛對向車道，欲右轉至另條巷子，卻在路上不慎將林婦撞飛，林婦已走過雙黃線，撞擊點疑在對向車道。
水上分局呼籲，駕駛行經路口務必到路口中央處再進行轉彎，不可逆向行駛，並且行徑路口應放慢速度，禁止提前左轉或右轉等行為，俗稱切西瓜，易造成交通事故發生，另也提醒駕駛應注意A柱擋住視線，避免視線死角對轉彎車影響，減少交通事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。