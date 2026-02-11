快訊

影／賓士輪胎狂滾2公里直直挺立 彰化台74甲車禍現奇景

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市台74甲線東外環道路，昨天下午被網友行車紀錄器錄到一個輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。原來這是1輛賓士車因追撞事故，左後輪被撞脫後，一路沿著下坡滾動，PO文網友還打趣：「是誰家的輪胎趕快領回去」，警方正釐清肇事原因。

警方調查，這件車禍是昨天下午1時48分許，發生在彰化市74甲線北上往台中方向3點5公里快慢車道，當時，豐田休旅車駕駛人因變換車道不當失控，追撞前方賓士轎車後車尾，豐田休旅車失控跨越快慢車道分隔島上，造成慢車道無法通行，兩車都受損，車體零件散落，駕駛人都受輕微擦挫傷，但不願就醫，酒測值皆0。

不過，被追撞的賓士車著撞上分隔島，防撞桿及左後輪都嚴重受損，左後輪還因此撞脫，沿著下坡並順著內側車道滾動。跟在後方的駕駛人，為閃避散落的車體零件，直呼「左閃右閃好像在跑障礙賽」，行車紀錄器還錄下輪胎滾動的奇景，只見輪胎未撞到障礙物及車輛，一路滾到接近彰南路長達2公里，最終還停在快車道上。

「這輪胎滾了2公里，最後還直挺挺立著」，錄下這景象的駕駛人當時看傻了，將過程PO在網路上，引來熱議。至於這個輪胎的去向，警方也不知道。

彰化市台74甲線東外環道路，昨天下午被網友行車紀錄器錄到一個輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路，昨天下午被網友行車紀錄器錄到一個輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路昨天下午發生追撞車禍，被撞賓士車左後輪被撞脫，輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路昨天下午發生追撞車禍，被撞賓士車左後輪被撞脫，輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路，昨天下午被網友行車紀錄器錄到一個輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路，昨天下午被網友行車紀錄器錄到一個輪胎離奇滾了約2公里的奇觀，最後停住時，還「直挺挺立著」。圖／民眾提供

