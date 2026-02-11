春節前淨化治安 桃園平鎮警強勢破獲職業百家樂賭場
桃園市平鎮警分局日前接獲情資，轄區環南二段商辦大樓隱藏職業賭場，經布線與蒐證，今日凌晨2時許持搜索票及出動優勢警力攻堅，查獲百家樂賭場，籌碼面額近3億元、賭資29萬餘元，帶回葉姓負責人、工作人員及賭客共30人。
平鎮警分局表示，28歲葉姓負責人經營百家樂賭場，設置於平鎮區環南路二段某商辦大樓10樓，為躲避查緝，平日大門深鎖、刻意營造沒有人的假象，且電梯需特定磁扣才能到達，戒備森嚴。
業者機關算盡，警方仍鎖定目標，今天凌晨集結警力由大樓逃生梯強勢攻堅，讓非法行徑無所遁形。警方訊後將葉姓負責人及其他5名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，24名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
