影／停等紅燈竟然「燒胎」大冒煙 女駕駛稱不熟悉車輛操作被送辦

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭頭城鎮青雲路日前發生26歲女子在停等紅燈轉綠燈時，後輪胎突然冒出大量濃煙，白煙多到把整輛車吞噬，看不清道路，驚險畫面被貼在社群，網友直呼「燒胎」太誇張。礁溪警方調閱監視器追查，女駕駛表示因不熟悉公司車，操作錯誤，全案依公共危險罪送辦，並查扣牌照。

礁溪警方看到網路社群流傳2月8日下午1時許發生的「燒胎」事件，貼文者起初以為是火燒車，但事故車駕駛在衝出白煙帷幕後停在路邊，後續並無起火跡象，大家才知原來是「燒胎」！這位女駕駛燒胎不是為了耍帥，她向警方聲稱不熟悉公司車的操作性能，當下不知道該怎麼辦，自己也嚇了一跳。

監視器畫面發現青雲路3段這處紅綠燈號誌，亮紅燈時有數輛車停等，燒胎車位於外側車道的最前面第一輛，疑似在紅綠轉綠燈時，該車並未向前行駛，而是停在原地後輪突然狂冒濃煙，整輛車陷入煙霧中，幾乎看不清前方道路，後方車輛紛紛避閃並轉換車道快速駛離，狀況相當危險。

過幾秒後，女駕駛才正常啟動車輛，並且把車子停在路邊，查看狀況。目擊的路人一度以為發生火燒車意外，所幸只是虛驚一場，全案疑因車輛引擎故障，操作不慎釀成「燒胎」大冒白煙。

礁溪警分局依照危險駕駛吊扣牌照並製單舉發，駕駛恐面臨最高3萬6000元罰鍰，訊後依公共危險罪嫌函請宜蘭地檢偵辦，提醒駕駛人行車務必遵守號誌、標誌、標線行駛，確保行車安全順暢。

26歲女駕在停等紅燈轉綠燈時，後輪胎突冒大量濃煙，白煙多到把整輛車吞噬，看不清道路，網友直呼這「燒胎」也燒得太誇張，還以為是火燒車，礁溪警方訊後依公共危險罪送辦，並查扣牌照。圖／警方提供
監視器 社群 火燒車
