春節將至...台南東區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 警一晚開42張罰單

農曆春節將至，台南市東區後甲圓環一帶住宅區，近期有民眾反映，深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜；台南市警第一分局昨天晚間強力執法，共開出42張罰單，確保民眾春節安寧及交通安全，之後將不定期稽查。

違法改裝的汽、機車排氣管噪音造成民怨，第一分局昨天結合交通警察大隊、交通環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」強力執法三步驟，共同遏阻改裝車輛噪音擾鄰。

警方除針對非法改裝噪音車輛加強取締，如有涉及其他交通違規行為也一併開罰；昨晚共計開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條違規改裝車輛計42件、排氣管改裝由環保局噪音攔查4輛（檢驗不合格1輛）。

警方呼籲車主應遵守法規，使用合格認證排氣管，車輛如有變更排氣管，應經環保局噪音檢驗合格後辦理登記；若未辦理登錄且經攔查檢驗不合格，將依噪音管制法裁罰1800至3600元罰鍰，並限期改善。

除市府單位執法外，民眾如發現車輛行駛道路上有噪音擾寧或非法改裝情形，可上傳相片（包含車牌及排氣管等）或影片至本市環保局及交通局檢舉網站，經查證屬實者將依法開罰。