女子線上博奕賭贏兩百萬只拿到一半 找男友、黑幫街頭堵人遭逮

27歲許姓女子去年10月在線上博奕網站，陸續贏得兩百多萬元，她向25歲張姓博奕代理商討債，對方還了一百萬後就避不見面；這個月3日，許女發現張男出沒台北市大安區光復南路一帶，立即通知39歲游姓男友，男友找來4名有黑幫背景男子堵人，並要強擄張男上車，路人見狀報案，轄區警方到場後，3小時內陸續逮人並移送法辦。

敦化南路派出所3日晚間9時許接獲民眾報案，光復南路一處巷弄內疑似發生妨害自由案件。警方到場後，發現許、張等人已經四散，但在現場先尋獲被找來助陣的石姓、黃姓男子，盤查後帶回派出所，調閱監視器，發現現場的許女車輛影像，立即循線追查許女等人到案。

警方指出，許女討要賭債拿到一百萬元後，張男就避不見面，許女不滿還有一半的債務還沒要到，不斷打聽張男下落，她從友人處得知張男當天晚上和友人在光復南路吃飯，立即通知男友堵人。

游姓男友找來石姓、黃姓等4人助陣，找到張男後原本要押他上車，但張男抵抗並一度逃脫控制，但馬上又被抓到，雙方在馬路上拉扯，張男被拖到一處巷弄，上衣還被扯掉，脖頸處受傷，路人見狀報警，警方立即趕赴現場處理。