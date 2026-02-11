高雄大膽竊賊2天連偷社區8棟透天厝 醫師、警察受害損失百萬

高雄鳳山區某透天社區被林姓竊賊盯上，2天內連偷8戶住宅，因社區住著警察、醫生，損失超過百萬金飾，林男被逮後否認犯行，仍被檢方依加重竊盜罪起訴，並向法院求處4年10月以上徒刑。

去年10月24、25日兩天，鳳山區中山東路一帶的透天厝社區傳出竊案，林男看準該社區透天厝相連且有住戶窗戶未上鎖，先趁機爬上住家頂樓，透過連棟建物翻牆，鎖定門窗未鎖住家，穿梭侵入多戶行竊。

林男犯案過程小心，直到一戶發現財物損失，失竊消息傳開後，住戶各自返家清查財物，才發現共有8戶財物損失，總共損失超過百萬價值金飾。

警方獲報後，鎖定林男身分，發現他先騎車到長庚醫院，搭計程車到社區附近下車，再徒步走到社區，偷完東西後，再徒步離開，叫計程車載他回長庚醫院附近牽車。

直到最後一次作案時，因攀爬過程中不慎摔傷腿部，還叫路人幫忙叫計程車，成為警方破案的關鍵。