桃園電子報／ 桃園電子報

桃園中壢區普仁里里辦公處、普仁社區發展協會、大全聯中壢店及中壢警分局普仁派出所共同辦理「寒冬送暖」關懷活動。圖：警方提供

年節將近，為關懷轄內弱勢族群溫暖過冬，桃園市中壢區普仁里里辦公處、普仁社區發展協會、大全聯中壢店及中壢警分局普仁派出所共同辦理「寒冬送暖」關懷活動，由普仁里里長張鳳凰號召各界愛心資源，準備白米、年菜及生活必需品，親送至里內清寒及行動不便民眾家中，讓關懷即時送達。

白米、年菜及生活必需品，親送至里內清寒及行動不便民眾家中，讓關懷即時送達。圖：警方提供

活動當日由普仁派出所所長黃智勇率同巡佐黃再輝及警員陳庭嘉、姚炎騂一同參與關懷行動，考量部分長者及弱勢民眾提不動物資、行動不便，警方與志工更貼心安排專車接送，協助將物資安全送返住處，讓受關懷民眾備感窩心，提前感受年節的溫暖氣氛。

黃智勇說，警察除維護治安外，也肩負關懷社會的責任，透過與里辦公處、社區及企業攜手合作，希望將溫暖送到最需要的角落，讓長者及弱勢族群在寒冬中感受到社會的支持與關懷。

中壢分局長林鼎泰表示，感謝里長、社區團體及企業熱心投入公益，展現警民合作的正向力量，分局將持續結合地方資源，強化社會安全網，讓關懷不因年節而中斷，共同守護社區的平安與溫暖。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警攜手里長強化社會安全網 贈愛心物資陪弱勢迎新年

中壢 桃園 社會安全網
