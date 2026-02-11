在寒冷天氣中為民眾送上實質關懷，陪伴大家安心迎接新年。圖：警方提供

農曆新年將近，寒流接連來襲，為關懷轄內清寒、獨居及低收入戶民眾，桃園市中壢警分局興國派出所於今(11)日上午10時，舊明里里長羅善婷、興國派出所警友站站長黃龍意、副站長彭成傑，共同辦理「寒冬送暖」關懷行動，將溫暖親送到里內弱勢家庭手中。

在寒冷天氣中為民眾送上實質關懷，陪伴大家安心迎接新年。 圖：警方提供

此次活動由興國派出所所長王韋力率同副所長黃世丞，並由警員顏呈霖、洪欣瑜一同參與，針對里內清寒、獨居及低收家庭，致贈泡麵、白米、蘋果及毛帽、衛生紙等生活必需物資，在寒冷天氣中為民眾送上實質關懷，陪伴大家安心迎接新年。

黃龍意表示，警友站長期與派出所保持密切合作，關懷地方弱勢族群，希望透過實際行動，在寒冬中為需要幫助的民眾送上溫暖，也讓大家感受到社會仍有許多關心與支持的力量。

羅善婷說，感謝警方與警友站長期關心地方弱勢族群，不僅在治安上守護里民安全，也在生活上給予實際協助，讓需要幫助的民眾感受到社會溫暖。

中壢分局長林鼎泰表示，警察除維護治安外，也肩負社會關懷的重要角色，透過與里辦公處、警友站及地方力量合作，主動發掘需要協助的家庭，將關懷即時送達，讓弱勢民眾在寒冬中不孤單，安心迎接新的一年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警、警友站合作送暖 陪伴弱勢家戶安心過好年