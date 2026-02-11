快訊

蘆竹移工駕車違規噴7萬2荷包 同步被揪出已失聯2年 

桃園電子報／ 桃園電子報

S 75792513 0
年關將至，為確保所有市民的交通安全，桃園市交通警察大隊落實執行各項交通執法勤務。圖：讀者提供

年關將至，為確保所有市民的交通安全，桃園市交通警察大隊落實執行各項交通執法勤務。昨（10）日晚間於蘆竹區文中路一段執行雙向封閉式路攔檢取締酒駕勤務時，發現一輛自小客車未依規定使用燈光（霧燈），隨即上前攔停示意停車接受檢查。攔下車輛後，該名越南籍范姓駕駛神情略顯慌張，面對詢問都支吾其詞，且無法出示足資證明身分的文件。經警方細心盤查並透過系統比對，赫然發現該名范男竟已失聯長達兩年。此外，進一步查證後發現范男無照駕駛開車，警方當場依照《道路交通管理處罰條例》第21條規定開出3張罰單，當場吊扣牌照，並將車輛移置保管；罰鍰將達7萬2000元，范姓駕駛則於警詢調查後，依法移送內政部移民署桃園專勤隊收容處置。

S 75792511 0
警方將持續針對易發生酒駕路段及時段嚴格執法。圖：讀者提供

交大表示，因應交通新制上路，無照駕駛罰鍰已大幅提高，機車處1萬8000元以上至3萬6000元以下罰鍰，汽車處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並將當場移置保管車輛，民眾切勿以身試法。

交大隊長林東星特別呼籲，年關將至，各類尾牙餐敘活動頻繁，警方將持續針對易發生酒駕路段及時段嚴格執法，請市民朋友務必落實酒後不開車規定，平安迎接新春佳節。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹移工駕車違規噴7萬2荷包 同步被揪出已失聯2年 

桃園 酒駕 警察
蘆竹移工駕車違規噴7萬2荷包 同步被揪出已失聯2年 

