砂石車硬切右轉道撞轎車 高雄楠梓交通尖峰大塞車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區楠陽路健仁醫院前，今天上午發生車禍，1輛砂石車疑變換車道，與直行轎車碰撞，造成右轉及直行2專用車道交通受阻，確實肇事原因由警方調查。

高雄市楠梓區楠陽路出車禍的路段有3條快車道，與鳳楠路口有直行和左、右轉車道，其中右轉車道是唯一可通往國道匝道的車道，路口又設有取締違規照相設備，原本行駛在直行車道上的車輛要右轉時，為避免在路口占用直行車道而遭取締，臨時變換到右轉專用車道，險象環生。

今天上午9時30分左右，1輛砂石車就因原本沿楠陽路行駛在直行車道要變換到右轉車道，與行駛右轉車道發生碰撞，轎車左車身被撞損。

2車駕駛人停車報警處理車禍，雖未造成傷亡，但占用這段路直行和右轉車道，令交通尖峰時段交通受阻，車陣回堵上楠陽路橋。確實肇事原因由警方調查。

砂石車疑變換車道，與行駛右轉專用道的轎車發生車禍，占用2車道造成楠梓楠陽路塞車。記者林保光／攝影
砂石車疑變換車道，與行駛右轉專用道的轎車發生車禍，占用2車道造成楠梓楠陽路塞車。記者林保光／攝影

