楊梅分局接獲情資指出，楊梅區中山北路二段某棋牌社涉嫌暗藏賭博行為。圖：讀者提供

農曆春節將屆，桃園市楊梅警分局為淨化轄區治安，同時落實「115年加強重要節日安全維護工作」，於9日工作首日即查獲賭博案。楊梅分局說明，警方日前接獲情資指出，楊梅區中山北路二段某棋牌社涉嫌暗藏賭博行為。警方隨即組成專案小組，展開蒐證與監控行動，待時機成熟後，於9日晚間22時許，持桃園地方法院核發之搜索票前往查緝，一舉破獲該賭博場所。查獲翁姓負責人等4名工作人員及12名賭客，共計16人到案，並查扣賭資約12萬元及其他相關賭博證物。

楊梅分局查獲翁姓負責人等4名工作人員及12名賭客，共計16人到案。圖：讀者提供

楊梅分局表示，該賭博場所表面以休閒棋牌作為掩護，實則涉嫌從事賭博行為。警方查獲該賭場後，全案將負責人、工作人員及賭客依賭博罪移請桃園地方檢察署偵辦。

楊梅分局強調，農曆春節將至，警方將持續加強轄內治安熱點清查，嚴正打擊賭博及各類不法行為，展現「執法無假期」的決心，絕不容許不法份子心存僥倖，全力維護社會治安，讓市民朋友安心歡度新年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：又見棋牌社藏賭！楊梅警深夜攻堅逮16人查扣12萬