老翁寒夜蹲路邊手凍到接不了家人電話 遇潭子巡邏警及時解危
最近天寒，台中一名老翁日前在寒夜中蹲坐路邊，手凍到接不了家人焦急詢問電話，潭子巡邏員警發現他異狀及時解危，護送他回家。
台中市大雅警分局潭子分駐所警員林引越、徐浩凱與警專實習生李宗錫，2月8日晚上巡邏勤務，行經潭子區雅潭路二段與南門街口時，發現一名老翁獨自蹲坐在民宅前，寒風中似乎無助，員警上前關心，發現老翁神情疲憊，雙手因低溫凍得僵硬，幾乎無法活動。
經了解，77歲老翁因天色昏暗迷失方向，雖帶手機，卻因氣溫過低導致手指麻痺，面對家人一通又一通焦急來電，他手凍到無法連接聽電話，只能無助在原地等待。員警將老翁攙扶至避風處，細心詢問並協助暖身，並透過手機資訊成功聯繫上焦急的家屬。
考量夜間低溫及老翁身體狀況，警員主動開車護送老翁返家，老翁之妻和孫女見到他平安返家，情緒激動、頻頻道謝。
一起參與救援的實習生李宗錫說，這是一趟例行巡邏，更是一段深刻的學習與感動。他表示，第一次在寒流夜裡親身協助長者平安返家，看見家屬如釋重負的表情，心中湧現難以言喻的成就感，更深刻體會警察存在的意義，不只是執法，更是守護人心。
