快訊

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

今天「送神」越早越好！5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

老翁寒夜蹲路邊手凍到接不了家人電話 遇潭子巡邏警及時解危

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

最近天寒，台中一名老翁日前在寒夜中蹲坐路邊，手凍到接不了家人焦急詢問電話，潭子巡邏員警發現他異狀及時解危，護送他回家。

台中市大雅警分局潭子分駐所警員林引越、徐浩凱與警專實習生李宗錫，2月8日晚上巡邏勤務，行經潭子區雅潭路二段與南門街口時，發現一名老翁獨自蹲坐在民宅前，寒風中似乎無助，員警上前關心，發現老翁神情疲憊，雙手因低溫凍得僵硬，幾乎無法活動。

經了解，77歲老翁因天色昏暗迷失方向，雖帶手機，卻因氣溫過低導致手指麻痺，面對家人一通又一通焦急來電，他手凍到無法連接聽電話，只能無助在原地等待。員警將老翁攙扶至避風處，細心詢問並協助暖身，並透過手機資訊成功聯繫上焦急的家屬。

考量夜間低溫及老翁身體狀況，警員主動開車護送老翁返家，老翁之妻和孫女見到他平安返家，情緒激動、頻頻道謝。

一起參與救援的實習生李宗錫說，這是一趟例行巡邏，更是一段深刻的學習與感動。他表示，第一次在寒流夜裡親身協助長者平安返家，看見家屬如釋重負的表情，心中湧現難以言喻的成就感，更深刻體會警察存在的意義，不只是執法，更是守護人心。

台中一名老翁寒夜蹲坐路邊，手凍到接不了家人電話，遇到潭子巡邏員警及時解危。圖／警方提供
台中一名老翁寒夜蹲坐路邊，手凍到接不了家人電話，遇到潭子巡邏員警及時解危。圖／警方提供
台中一名老翁寒夜蹲坐路邊，手凍到接不了家人電話，遇到潭子巡邏員警及時解危。圖／警方提供
台中一名老翁寒夜蹲坐路邊，手凍到接不了家人電話，遇到潭子巡邏員警及時解危。圖／警方提供

無助 低溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨中市議員初選35人登記 3區激戰民調拚勝負

影／「移動的草叢」嚇壞列車司機 花蓮老翁背竹子走軌道旁挨罰

台中再添樹葬新據點 潭子生命紀念館樹葬區啟用

8旬老翁黃昏之戀險被女網友騙錢 銀行匯款被勸阻

相關新聞

天外飛來塑膠桶 嘉義市女騎士遭擊落斷牙送醫

嘉義市北社尾路日前發生一起令人措手不及的車禍，前方車輛上的塑膠桶遭強風吹落，後方女騎士在完全無法反應的情況下慘摔，全身多...

超商ATM存3.3萬元不知沒存進 店員報案豐原警協尋找到失主

台中一名送貨員日前到豐原區一間超商ATM存3.3萬元不知沒成功，錢還在ATM前，超商店員及時發現ATM內留有一疊現金，擔...

趕赴尾牙聚餐心急釀禍 嘉市3車連環撞5人驚魂幸無傷

嘉義市北港路與大溪路口昨晚發生連環車禍，現場共涉及3輛小客車、5人，疑似因趕赴尾牙聚餐未注意車前狀況導致追撞。消防局德安...

高雄博田醫院「代刀」爭議 院長謝榮豪100萬元交保

高雄知名骨科權威、博田國際醫院院長謝榮豪涉嫌容許醫材商進入手術室違法「代刀」，全案經高雄市衛生局重罰並移送法辦後，橋頭地...

高雄博田醫院「代刀」爭議 骨科權威院長、醫材商今移送偵辦

高雄知名骨科權威、博田國際醫院院長謝榮豪被爆執行手術時，醫材商「代刀」進入手術室違法執行醫療業務，不僅醫院遭高雄市衛生局...

嫌孩子太吵睡不著！夜班保全持空氣槍射北市幼兒園 警上門活逮

台北市文山區一處幼兒園，今年一月中旬以來，幼兒園外牆及玻璃窗不時留有彈擊痕跡，轄區警方受理報案後，懷疑是有人持空氣槍射擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。