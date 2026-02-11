天外飛來塑膠桶 嘉義市女騎士遭擊落斷牙送醫

嘉義市北社尾路日前發生一起令人措手不及的車禍，前方車輛上的塑膠桶遭強風吹落，後方女騎士在完全無法反應的情況下慘摔，全身多處擦傷、多顆牙齒斷裂，緊急送醫救治。

嘉義市消防局本月7日下午3時10分接獲報案，指稱北社尾路有民眾受傷，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往。救護人員到場發現，起因為前方車輛載運的塑膠桶遭強風吹落，後方32歲女騎士反應不及直接撞上。事故造成女騎士全身多處擦傷、頸椎痠痛，更有內外傷，包含多顆牙齒斷裂。