天外飛來塑膠桶 嘉義市女騎士遭擊落斷牙送醫
嘉義市北社尾路日前發生一起令人措手不及的車禍，前方車輛上的塑膠桶遭強風吹落，後方女騎士在完全無法反應的情況下慘摔，全身多處擦傷、多顆牙齒斷裂，緊急送醫救治。
嘉義市消防局本月7日下午3時10分接獲報案，指稱北社尾路有民眾受傷，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往。救護人員到場發現，起因為前方車輛載運的塑膠桶遭強風吹落，後方32歲女騎士反應不及直接撞上。事故造成女騎士全身多處擦傷、頸椎痠痛，更有內外傷，包含多顆牙齒斷裂。
現場救護同仁、執勤及休假人員隨即展開救援，給予頸圈固定、清洗傷口並包紮止血，同時安撫傷者情緒，隨後送往嘉義基督教醫院治療。市府消防局表示，民眾車輛載貨應確實固定，行經路口應留意側向來車，提高警覺並遵守交通規則，以免因一時輕忽造成遺憾。目前警方正進一步調查肇事原因。
