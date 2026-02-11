超商ATM存3.3萬元不知沒存進 店員報案豐原警協尋找到失主

台中一名送貨員日前到豐原區一間超商ATM存3.3萬元不知沒成功，錢還在ATM前，超商店員及時發現ATM內留有一疊現金，擔心失主焦急尋找，立即通報警方。警方調閱監視器、確認失主身分後，在最短時間內將現金歸還，讓失主鬆了一口氣。

豐原警分局翁子派出所警員張綺玲2月6日下午4時30分接獲豐原區水源路某超商店員報案。店員表示，他在店內ATM中發現3萬3千元現金，研判可能是顧客操作ATM存款時未成功，導致紙鈔被機器退回所遺留，希望警方能夠協助查找失主。警員聽完店員說明後，立即調閱店內及周邊監視器影像，最後發現某物流公司送貨員最為可能。