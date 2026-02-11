聽新聞
趕赴尾牙聚餐心急釀禍 嘉市3車連環撞5人驚魂幸無傷
嘉義市北港路與大溪路口昨晚發生連環車禍，現場共涉及3輛小客車、5人，疑似因趕赴尾牙聚餐未注意車前狀況導致追撞。消防局德安分隊救護車抵達現場，確認5人均無受傷且不需送醫。消防局表示，年終聚餐期間行車應提高警覺，保持安全距離，避免因趕行程造成事故。
昨晚6時30分，嘉義市政府消防局接獲報案指稱北港路和大溪路交叉路口發生交通事故，隨即派遣第一大隊德安分隊前往。救護人員到場發現為3車連環追撞，現場零件散落一片狼藉。經評估，事故相關的5人意識均清楚、生命徵象穩定，且表示並無明顯不適。
消防局表示，疑似其中1名男性駕駛因為要趕赴尾牙聚餐行程，開車時一時疏忽，未注意前方車況而不慎碰撞前車，才引發這起連環事故。確認無人受傷後，後續現場交由警察與相關單位調查處理。
消防局提醒民眾，目前正值年終聚餐及尾牙活動頻繁期間，駕駛人在行車時務必提高警覺，並嚴格保持行車安全距離，切勿因一時心急趕赴行程而造成受傷，才能平安順利返家。
