高雄博田醫院「代刀」爭議 院長謝榮豪100萬元交保
高雄知名骨科權威、博田國際醫院院長謝榮豪涉嫌容許醫材商進入手術室違法「代刀」，全案經高雄市衛生局重罰並移送法辦後，橋頭地檢署10日偵訊謝榮豪、王姓醫材商及傳喚4名護理師，檢方訊後認定謝榮豪與王姓廠商涉嫌違反醫師法，諭令謝榮豪以100萬元交保、王姓醫材商商20萬元交保，其餘4名護理師請回。
謝榮豪遭爆料指控在為患者執行腰椎手術時，竟由疑似不具醫師資格的醫材商在手術台上操作儀器長達30分鐘，謝本人則在一旁處理雜務，儘管謝榮豪事發後在臉書發文喊冤，強調當時是在「用手溫加熱藥劑」爭取搶救時間，並稱廠商僅協助「量測」長度，反控爆料是抹黑。
不過高雄市衛生局介入調查後認為，謝榮豪已坦承自2020年起，便長期允許醫材商在手術室內執行「量測連結橫桿」及「混合骨水泥」等核心醫療業務，此舉違反醫療常規，因此依醫療法與醫師法對博田醫院及謝榮豪各重罰50萬元。
據了解，檢方昨晚針對手術分工細節進行密集偵訊，由於手術過程皆屬法定醫療業務，非醫師不得執行，同時傳喚當時在場的4名護理師作為證人，認定謝榮豪涉嫌違規操作，因此訊後以100萬元交保，王姓醫材商20萬元交保。
