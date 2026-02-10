快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

高雄博田醫院「代刀」爭議 骨科權威院長、醫材商今移送偵辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄博田醫院爆發藥廠業務代刀事件，院長被<a href='/search/tagging/2/衛生局' rel='衛生局' data-rel='/2/148726' class='tag'><strong>衛生局</strong></a>重罰五十萬。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄博田醫院爆發藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰五十萬。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄知名骨科權威、博田國際醫院院長謝榮豪被爆執行手術時，醫材商「代刀」進入手術室違法執行醫療業務，不僅醫院遭高雄市衛生局開罰50萬元，謝榮豪也被依違反醫師法裁罰50萬元，今晚檢方更證實謝榮豪與醫材商同遭移送橋頭地檢署接受偵訊，涉嫌未取得合法醫師資格執行醫療業務。

據高雄市衛生局調查，謝榮豪坦承從2020年起就允許醫材商在手術室內執行量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，因此衛生局已在4日針對博田醫院、謝榮豪，依違反醫療法、醫師法分別各開罰50萬元，廠商也被移送偵辦。

據了解，謝榮豪是在2023年一件為患者執行腰椎手術的過程中，原本應由他主刀，卻被爆料者拍下醫材商不僅全程在場，甚至直接由醫材商上手術台「代刀」長達30分鐘，謝榮豪還被拍到疑似未在手術台旁監督，而是坐在一旁處理醫療器材。

雖謝榮豪在事後立即透過臉書聲明，強調當時在處理醫療器材，是為了「用手溫加熱藥劑」以爭取搶救時間，並指廠商僅是協助「量測」長度，批爆料者斷章取義、惡意抹黑，更以「醫師的雙手是救命，絕非玩弄醫材」為自己辯護。

不過衛生局認為，由於「混合骨水泥」及侵入性量測均屬法定醫療業務，非醫師不得執行。衛生局考量謝榮豪身為院長卻知法犯法，且違規時間長達數年，情節重大，除行政裁罰外，另將涉案醫材商及謝榮豪依違反醫師法第28條移送橋頭地檢署。

衛生局 醫材 醫師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

驚險！26歲孕婦懷胎39周併發急性盲腸炎 緊急手術、接生「母嬰平安」

高雄某國小導師扯學童髮「雙腳懸空」逼入座 調解賠償獲緩刑

國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里

NBA／巴特勒完成ACL手術 預計下季中段才能回歸

相關新聞

毒駕女撞死派出所長…父怒求死刑 母哭倒法庭「只能緊抱兒衣物」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車衝撞拖行撞擊護欄喪命。新北地方...

高雄博田醫院「代刀」爭議 骨科權威院長、醫材商今移送偵辦

高雄知名骨科權威、博田國際醫院院長謝榮豪被爆執行手術時，醫材商「代刀」進入手術室違法執行醫療業務，不僅醫院遭高雄市衛生局...

嫌孩子太吵睡不著！夜班保全持空氣槍射北市幼兒園 警上門活逮

台北市文山區一處幼兒園，今年一月中旬以來，幼兒園外牆及玻璃窗不時留有彈擊痕跡，轄區警方受理報案後，懷疑是有人持空氣槍射擊...

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬今移審 法院裁定續押禁見

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車...

酒駕撞人又肇逃！7旬女騎士重傷 嘉縣梅山農會主任辯撞到東西20萬交保

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨疑酒駕，行經竹崎鄉115鄉道撞重傷70歲女騎士後肇逃，警方2小時內登門逮人，陳男辯稱僅撞...

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車輛的銷售...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。