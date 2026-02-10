高雄博田醫院「代刀」爭議 骨科權威院長、醫材商今移送偵辦

高雄博田醫院爆發藥廠業務代刀事件，院長被衛生局重罰五十萬。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄知名骨科權威、博田國際醫院院長謝榮豪被爆執行手術時，醫材商「代刀」進入手術室違法執行醫療業務，不僅醫院遭高雄市衛生局開罰50萬元，謝榮豪也被依違反醫師法裁罰50萬元，今晚檢方更證實謝榮豪與醫材商同遭移送橋頭地檢署接受偵訊，涉嫌未取得合法醫師資格執行醫療業務。

據高雄市衛生局調查，謝榮豪坦承從2020年起就允許醫材商在手術室內執行量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，因此衛生局已在4日針對博田醫院、謝榮豪，依違反醫療法、醫師法分別各開罰50萬元，廠商也被移送偵辦。

據了解，謝榮豪是在2023年一件為患者執行腰椎手術的過程中，原本應由他主刀，卻被爆料者拍下醫材商不僅全程在場，甚至直接由醫材商上手術台「代刀」長達30分鐘，謝榮豪還被拍到疑似未在手術台旁監督，而是坐在一旁處理醫療器材。

雖謝榮豪在事後立即透過臉書聲明，強調當時在處理醫療器材，是為了「用手溫加熱藥劑」以爭取搶救時間，並指廠商僅是協助「量測」長度，批爆料者斷章取義、惡意抹黑，更以「醫師的雙手是救命，絕非玩弄醫材」為自己辯護。

不過衛生局認為，由於「混合骨水泥」及侵入性量測均屬法定醫療業務，非醫師不得執行。衛生局考量謝榮豪身為院長卻知法犯法，且違規時間長達數年，情節重大，除行政裁罰外，另將涉案醫材商及謝榮豪依違反醫師法第28條移送橋頭地檢署。