嫌孩子太吵睡不著！夜班保全持空氣槍射北市幼兒園 警上門活逮
台北市文山區一處幼兒園，今年一月中旬以來，幼兒園外牆及玻璃窗不時留有彈擊痕跡，轄區警方受理報案後，懷疑是有人持空氣槍射擊，比對彈道後，發現是住在對面民宅43歲黃姓男子所為，查出他因夜班工作白天需要休息，被幼兒園上課聲音吵到無法睡覺，憤而開槍，警方6日持票逮人，黃嫌遭羈押。
據了解，黃嫌與家人同住，平時從事夜班保全工作，平時愛好是生存遊戲，由於白天是他睡覺時間，卻因住家對面是幼兒園，常被上課聲音吵到無法入睡，生氣打開住家窗戶，拿空氣槍朝幼兒園開槍，警方將空氣槍送驗，發現射擊初速已達殺傷力，報請刑事鑑識中心進行初步鑑定，以確認槍枝性能及危險性。
台北市文山第一分局日前接獲報案，轄內一處幼兒園疑似遭人以空氣槍射擊，警方獲報後即刻展開調查，並持續蒐集相關事證，以釐清案情。
警方深入追查並比對彈道，報請台北地檢署指揮偵辦，6日持拘票及搜索票前往黃姓犯嫌住處執行搜索，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板電腦等相關證物。
檢警發現黃嫌情緒時有不穩，加上他生氣就朝幼兒園開槍，因此全案完成警詢後，依槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌將黃嫌移送台北地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押獲准，目前犯嫌已收押在案。
