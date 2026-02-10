快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

北市文山幼兒園傳槍擊！男嫌孩子吵持空氣槍多次射擊 警上門活逮

中央社／ 台北10日電

台北市文山區某<a href='/search/tagging/2/幼兒園' rel='幼兒園' data-rel='/2/112035' class='tag'><strong>幼兒園</strong></a>自1月下旬陸續遭人持空氣槍射擊，警方追查發現附近黃姓男住戶涉嫌重大，黃男辯稱不滿幼兒園吵鬧且陳情未果才犯案，經警方移送<a href='/search/tagging/2/北檢' rel='北檢' data-rel='/2/239313' class='tag'><strong>北檢</strong></a>聲押獲准。示意圖／ingimage
台北市文山區某幼兒園自1月下旬陸續遭人持空氣槍射擊，警方追查發現附近黃姓男住戶涉嫌重大。黃男辯稱不滿幼兒園吵鬧且陳情未果才犯案，經警方移送北檢聲押獲准。

台北市警察局文山第一分局今天晚間透過新聞稿表示，1月21日接獲轄內某幼兒園業者報案，表示懷疑遭人持空氣槍射擊，園內玻璃和水管設施因此損壞。警方隨即蒐集相關事證，報請台北地檢署指揮偵辦。

經警方深入追查，鎖定家住幼兒園附近的黃男涉有重嫌，他自1月下旬多次持空氣槍朝幼兒園射擊，起初僅射擊牆面，園方並未察覺，直到後來發現園內玻璃和水管莫名損壞，才驚覺遭人惡意攻擊。

警方偵蒐完備後，上週持拘票及搜索票前往黃男住處執行搜索，當場查扣空氣槍3把、鉛彈2瓶、喇叭彈1盒、手機和平板電腦等相關證物。

黃男辯稱，覺得幼兒園很吵，數次溝通未果而有糾紛，且陳情相關單位都未獲處理才犯案。

目前涉案槍枝已由鑑識人員完成採證，並報請刑事鑑識中心進行初步鑑定，以確認槍枝性能及危險性。黃男經移送北檢偵辦，檢察官聲請羈押獲准。

