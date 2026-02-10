快訊

進行最後會議！台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

高金素梅被控詐領補助款…檢調約談18人 其中13人移送北檢複訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬今移審 法院裁定續押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車輛的銷售利益，台南地檢署今依涉貪汙罪嫌起訴李及楊女，移審地院後，認李2人有逃亡及勾串證人共犯或湮滅證據之虞，裁定羈押禁見通信。

台南地院晚間指出，李及楊女共同涉犯貪汙治罪條例中對於職務上行為收受賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大。同時，2人所犯為5年以上重罪，且有相當理由足認有逃亡之虞及勾串證人、共犯或湮滅證據之虞，認2人均有羈押的必要。

然而，李及楊女自去年底遭檢方向法院聲押禁見李、楊女獲准，今起訴後移審，台南地院晚間裁定2人均予羈押並禁止接見通信，今年農曆春節恐無法返家過年。

台南地院晚間裁定李明峯及女性密友楊詠琪2人均予羈押並禁止接見通信，今年農曆春節恐無法返家過年。本報資料照片
台南地院晚間裁定李明峯及女性密友楊詠琪2人均予羈押並禁止接見通信，今年農曆春節恐無法返家過年。本報資料照片

台南 貪汙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

涉收賄300萬 台南消防局前局長李明峯羈押

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

相關新聞

毒駕女撞死派出所長…父怒求死刑 母哭倒法庭「只能緊抱兒衣物」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車衝撞拖行撞擊護欄喪命。新北地方...

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車輛的銷售...

酒駕撞人又肇逃！7旬女騎士重傷 嘉縣梅山農會主任辯撞到東西20萬交保

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨疑酒駕，行經竹崎鄉115鄉道撞重傷70歲女騎士後肇逃，警方2小時內登門逮人，陳男辯稱僅撞...

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車...

台9線自撞分隔島「引擎噴飛起火」 24歲憲兵傷重不治

花蓮壽豐今天上午發生一起自小客車翻覆事故，一名在空軍基地服役的憲兵、24歲鍾姓男子，駕駛自小客行經台9線204.7公里壽...

台南消防局前局長李明峯及女密友涉收賄320萬今移審 法院裁定續押禁見

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。