年關將近…彰化縣17天5件死亡車禍 警方將連續3天大執法

彰化縣從上月24日起17天內，在縣道大彰路（139線）發生2名20歲機車騎士自撞死亡案件，另在市區、和美及伸港則有3件包括行人、機車及電動輔助車與大型車發生碰撞死亡車禍，合計造成5人死亡，彰化縣警察局表示，為防制車禍一再發生，明天起，將一連3天展開全縣交通大執法。

上月24日上午，彰化市83歲潘姓老婦人市場買菜，通過彰化市中正路與中民街口時，遭停等號誌才起步的大貨車輾過，當場死亡；隔天25日中午，在縣道芬園鄉139線「死亡彎道」，20歲男子騎紅牌重機疑過彎失控自撞死亡。警方自26日起，展開三天大執法，在139線取締超速36件、攔查大型車違規26件、闖紅燈等重大違規30件，卻未能有效遏止死亡車禍發生。

上月29日上午，彰化市74歲黃姓男子騎機車沿和美鎮濱海路行經伸港鄉興工路時，與同向由李姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞，被車輪輾過，當場死亡；本月8日傍晚，61歲呂姓男子騎電動輔助車，行經彰化縣伸港鄉中興路與興工路口時，與聯結車發生碰撞後，當場被輾死。

本月9日下午，家住彰化市的廿歲鄭姓大學生，騎一般重機走大彰路兜風返家，行駛到大彰路4段時，過彎疑操控不慎而自摔，因顱內出血，昨天凌晨仍告不治，由於正值年關，令家人非痛欲絕。

警方指出，彰化縣政府為有效遏止139線事故，在易肇事的4.4公里路段，調降行車速限為40公里，並設有兩具固定式測速桿，同時加強警網攂攔查，也加強標線、標識設置，在幾個主要奪命彎道，更在中央分隔島設置大型交通桿桿共設有兩支固定測速桿，並加強巡邏及攔檢，但去年共發生125件車禍，1人死亡，今年到今天為止則有11件車禍，有2人死亡。

彰化縣警察局表示，經分析這些重大事故，發現部分用路人未能遵守交通法規，導致悲劇發生。縣警將從明天起，展開連續3天年前交通安全大執法，將結合各分局及交通隊、保安隊等力量，針對轄內「易肇事路段」與「事故熱時」進行彈性部署。取締重點除針對大型車重點違規、闖紅燈、酒後駕車、超速及不禮讓行人等重大影響安全行為，採取精準執法，全面加強攔查，防制事故發生。

警察局也呼籲用路人，「遠離大型車」，了解大型車存在視線死角與內輪差，務必保持安全距離，切勿與大車併行。