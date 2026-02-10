聽新聞
影／台東海濱沙灘火燒車濃濃黑煙竄天際 驚險爆炸幸無人傷
台東海濱公園海巡安檢站後方沙灘，今天傍晚驚傳火燒車意外。一名計程車司機前往海邊找釣客友人，將愛車停放在沙灘旁，約下午4時50分正與友人站在車旁閒聊散步時，座車竟突然自燃，火勢迅速延燒整台車體。
車主事後回憶，當時車輛處於熄火狀態，幾人正聊得盡興，卻突然從駕駛座方向冒出陣陣濃煙，緊接著傳出一聲巨大的爆炸悶響，整輛車瞬間陷入火海。目擊民眾拍攝的畫面中可見，熊熊烈火迅速吞噬整車，大量黑煙直竄天空，在空曠沙灘上顯得格外震撼。
消防局接獲通報後，立即派遣多車前往灌救，現場拉起水線全力撲滅火勢。雖然火勢在短時間內被控制，但整輛車已燒成焦黑廢鐵，僅剩骨架。所幸車主及同行友人均未受困或受傷，整起事件僅造成財物損失，未造成人員傷亡。
對於火災起因，車主及消防人員均表示尚待進一步鑑定。由於火勢自駕駛座方向起燃，相關單位將調查是否涉及機械故障或其他因素，並進行車輛殘骸檢驗，以釐清事故原因。
