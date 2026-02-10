嘉市男涉搶83萬元金項鍊竄逃跌倒落網 5萬交保

張姓男子昨天至嘉義市某銀樓佯稱買金飾，搶走櫃上市價逾80萬元金項鍊，竄逃途中跌倒遭逮，警依搶奪罪嫌移送；嘉檢複訊後，認無羈押必要，以新台幣5萬元交保。

嘉義市警察局第二分局表示，東區某銀樓昨天下午2時左右發生搶案，距離銀樓約350公尺外的南門派出所據報，立即調派線上巡邏警力前往，並同步通報相關單位實施圍捕。

警方說明，47歲張男8日就前往銀樓佯稱要購買金飾，須先察看樣式，昨天下午再度前往銀樓，並請業者拿出金項鍊供其挑選，張男突然搶走櫃檯上最重的4兩多（市值新台幣83萬元）金項鍊，迅速往外竄逃，業者見狀跟著往外追，並大喊「搶劫」。

警方表示，張男跑到100公尺外、未熄火機車，在準備騎乘騎車逃逸時，疑一時慌張跌倒，當場被路過民眾與趕抵員警壓制在地，並查扣4兩多金項鍊，以及其藏放在身上水果刀；警詢後，今天依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

張男供稱，老家在宜蘭，因工作關係，暫時居住在嘉義地區，日前其母親借了一筆錢，供其所用，後來，這筆錢被騙，加上近來母親被逼債，才鋌而走險。