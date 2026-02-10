快訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

義大利運鈔車遭劫！歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

嘉市男涉搶83萬元金項鍊竄逃跌倒落網 5萬交保

中央社／ 嘉義市10日電

張姓男子昨天至嘉義市某銀樓佯稱買金飾，搶走櫃上市價逾80萬元金項鍊，竄逃途中跌倒遭逮，警依搶奪罪嫌移送；嘉檢複訊後，認無羈押必要，以新台幣5萬元交保。

嘉義市警察局第二分局表示，東區某銀樓昨天下午2時左右發生搶案，距離銀樓約350公尺外的南門派出所據報，立即調派線上巡邏警力前往，並同步通報相關單位實施圍捕。

警方說明，47歲張男8日就前往銀樓佯稱要購買金飾，須先察看樣式，昨天下午再度前往銀樓，並請業者拿出金項鍊供其挑選，張男突然搶走櫃檯上最重的4兩多（市值新台幣83萬元）金項鍊，迅速往外竄逃，業者見狀跟著往外追，並大喊「搶劫」。

警方表示，張男跑到100公尺外、未熄火機車，在準備騎乘騎車逃逸時，疑一時慌張跌倒，當場被路過民眾與趕抵員警壓制在地，並查扣4兩多金項鍊，以及其藏放在身上水果刀；警詢後，今天依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

張男供稱，老家在宜蘭，因工作關係，暫時居住在嘉義地區，日前其母親借了一筆錢，供其所用，後來，這筆錢被騙，加上近來母親被逼債，才鋌而走險。

銀樓 嘉義 金飾
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

失聯移工當車手落網後態度差又不願賠錢 法院判8年9月

影／勇警休假遇銀樓搶案壓制搶匪 案發地竟是過去任職派出所轄區

劫匪覬覦金價高搶銀樓 剛得手隨即被警民聯手逮獲

銀樓假消費真搶劫 嘉市男奪4兩金項鍊竄逃跌倒落網

相關新聞

毒駕女撞死派出所長…父怒求死刑 母哭倒法庭「只能緊抱兒衣物」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車衝撞拖行撞擊護欄喪命。新北地方...

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車輛的銷售...

酒駕撞人又肇逃！7旬女騎士重傷 嘉縣梅山農會主任辯撞到東西20萬交保

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨疑酒駕，行經竹崎鄉115鄉道撞重傷70歲女騎士後肇逃，警方2小時內登門逮人，陳男辯稱僅撞...

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車...

台9線自撞分隔島「引擎噴飛起火」 24歲憲兵傷重不治

花蓮壽豐今天上午發生一起自小客車翻覆事故，一名在空軍基地服役的憲兵、24歲鍾姓男子，駕駛自小客行經台9線204.7公里壽...

影／台東海濱沙灘火燒車濃濃黑煙竄天際 驚險爆炸幸無人傷

台東海濱公園海巡安檢站後方沙灘，今天傍晚驚傳火燒車意外。一名計程車司機前往海邊找釣客友人，將愛車停放在沙灘旁，約下午4時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。